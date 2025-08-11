為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    7秒找出房間內「隱形狗狗」！網友搜半天哀號︰太難了

    狗狗幾乎融合了地毯，隱約能看出有狗的圖樣（紅框處）。（圖擷取自reddit）

    狗狗幾乎融合了地毯，隱約能看出有狗的圖樣（紅框處）。（圖擷取自reddit）

    2025/08/11 23:44

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕從圖片中找出某1個或多項指定物品，一直是不少民眾喜歡的小遊戲，一個名為「視覺錯覺」（Optical illusion）的挑戰，更在國外社群平台受到熱烈討論。近期有網友分享一張擺滿物品的房間照，請大家用7秒找出隱藏其中的「狗狗」，許多挑戰者哀號不已，這個簡單的挑戰，結果難度出乎預料地高！

    綜合外媒報導，近期越來越多網友發起「視覺錯覺」挑戰，這類挑戰是發佈一張圖片，並提供線索給挑戰者找出指定物品。本月9日，美國知名論壇Reddit帳戶「Find the Sniper」分享一張照片，只見背景是一間中擺著桌椅、地毯、櫥櫃等物品的臥室，「Find the Sniper」則請大家在7秒內，成功找出1隻隱藏在臥室中的深色狗狗。

    這項挑戰吸引不少網友加入挑戰，然而大家在規定時間內，來回檢查窗戶、門口、地板、家具的縫隙，等位置，都未能成功將題目中的「狗狗」找出來，對此留言求助大神救援。也有眼尖的網友指出，狗狗其實藏在黑色的地毯上，由於毛色與地毯接近，所以兩者幾乎「融為一體」，不過如果仔細觀察的話，還是能看出端倪。

    根據專家指出，網上這類視覺錯覺的圖片，其實都有著結合了「顏色偽裝」、「形狀迷惑」等共同點，能夠有效測試一個人的專注力、觀察力與視覺搜索能力。另有視覺心理學家解釋，當人類的大腦在接收大量且複雜的畫面資訊時，通常會優先處理比較「顯眼」的形狀或顏色，反而因此不容易在第一時間注意到，隱藏在細節中的物體。

