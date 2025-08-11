為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    洛杉磯垃圾桶驚見「6公尺巨蟒」！男子淡定徒手捕獲帶走

    洛杉磯公寓附近驚見6公尺長巨蟒，居民嚇傻報警。勇敢馴獸師徒手攀入垃圾桶開始救援。（圖截自IG@reptile.hunter）

    洛杉磯公寓附近驚見6公尺長巨蟒，居民嚇傻報警。勇敢馴獸師徒手攀入垃圾桶開始救援。（圖截自IG@reptile.hunter）

    2025/08/11 23:55

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯一處公寓大樓附近，住戶驚見一條長約6公尺（20英尺）的巨蟒在垃圾桶中出沒，嚇得不知所措。24歲的爬蟲類馴獸師瑟夫·哈特（Joseph Hart）徒手攀入垃圾桶，冷靜捕獲這條巨蛇。

    根據《New York Post》報導，上週洛杉磯一處公寓大樓附近出現一條巨蟒，引起住戶恐慌，警方和消防隊接獲通報趕抵現場。哈特接獲消息後現身現場，徒手爬入垃圾桶中，沒有任何防護裝備，冷靜且小心翼翼地將蛇從容抓起。

    哈特後來替這條蛇取名為「蘋果」（Apples），而蘋果疑似因患有口腔細菌感染（俗稱口腐病）而被前主人遺棄，這使他感到相當心疼。他說：「獸醫費用昂貴，前主人可能因為無力治療而選擇放棄，但棄養絕非解決之道」。原本蘋果命運堪憂，甚至被建議安樂死，所幸經過救治後，預計3個月內可完全康復。

    哈特期望蘋果未來能成為教育用途的示範動物，繼續活出精彩的生命。他分享到社群媒體：「這是一次真正的爬蟲類馴獸體驗！」，觀眾們也為他的勇氣與專業拍手叫好。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播