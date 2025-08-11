洛杉磯垃圾桶驚見「6公尺巨蟒」！男子淡定徒手捕獲帶走

洛杉磯公寓附近驚見6公尺長巨蟒，居民嚇傻報警。勇敢馴獸師徒手攀入垃圾桶開始救援。（圖截自IG@reptile.hunter）

2025/08/11 23:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯一處公寓大樓附近，住戶驚見一條長約6公尺（20英尺）的巨蟒在垃圾桶中出沒，嚇得不知所措。24歲的爬蟲類馴獸師瑟夫·哈特（Joseph Hart）徒手攀入垃圾桶，冷靜捕獲這條巨蛇。

根據《New York Post》報導，上週洛杉磯一處公寓大樓附近出現一條巨蟒，引起住戶恐慌，警方和消防隊接獲通報趕抵現場。哈特接獲消息後現身現場，徒手爬入垃圾桶中，沒有任何防護裝備，冷靜且小心翼翼地將蛇從容抓起。

哈特後來替這條蛇取名為「蘋果」（Apples），而蘋果疑似因患有口腔細菌感染（俗稱口腐病）而被前主人遺棄，這使他感到相當心疼。他說：「獸醫費用昂貴，前主人可能因為無力治療而選擇放棄，但棄養絕非解決之道」。原本蘋果命運堪憂，甚至被建議安樂死，所幸經過救治後，預計3個月內可完全康復。

哈特期望蘋果未來能成為教育用途的示範動物，繼續活出精彩的生命。他分享到社群媒體：「這是一次真正的爬蟲類馴獸體驗！」，觀眾們也為他的勇氣與專業拍手叫好。

