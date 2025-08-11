洪水意外揭密！美國德州現1.15億年前「恐龍足跡」

美國德州大桑迪溪一帶發現數枚恐龍足跡，專家推測可追溯自1.15億年前。（圖擷取自X）

2025/08/11 19:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州特拉維斯郡（Travis County）西北部在經過七月的洪水之後，近日，在大桑迪溪（Big Sandy Creek）一帶發現多枚「恐龍足跡」，專家推斷，這些足跡可追溯至1.15億年前。

綜合外媒報導，這些恐龍足跡在上周末被一群志工發現，但因為發現地點在私人土地上，因此具體位置被要求保密。德州大學古生物學家到現場勘驗後進一步指出，目前至少有15枚單獨足跡，每個長約45至50公分，推測是大型肉食恐龍「高棘龍」（Acrocanthosaurus）。

請繼續往下閱讀...

除此之外，專家也發現，現場還包含大型圓形印痕，推測這些足跡可能是帕拉克西龍（Paluxysaurus），為一種大型草食蜥腳類恐龍，也是德州獨有的恐龍。

據了解，德州大學古生物學家目前判定，現場部分足跡與1980年代的發現吻合，但也有從未被記錄過的新跡象。但據現場多組平行足跡顯示，當時可能有多隻恐龍同行，或同一隻恐龍在原地踱步。對此，專家們將在近期重返現場，利用無人機與雷射掃描建立地圖與3D影像，以深入分析恐龍行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法