為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    洪水意外揭密！美國德州現1.15億年前「恐龍足跡」

    美國德州大桑迪溪一帶發現數枚恐龍足跡，專家推測可追溯自1.15億年前。（圖擷取自X）

    美國德州大桑迪溪一帶發現數枚恐龍足跡，專家推測可追溯自1.15億年前。（圖擷取自X）

    2025/08/11 19:59

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州特拉維斯郡（Travis County）西北部在經過七月的洪水之後，近日，在大桑迪溪（Big Sandy Creek）一帶發現多枚「恐龍足跡」，專家推斷，這些足跡可追溯至1.15億年前。

    綜合外媒報導，這些恐龍足跡在上周末被一群志工發現，但因為發現地點在私人土地上，因此具體位置被要求保密。德州大學古生物學家到現場勘驗後進一步指出，目前至少有15枚單獨足跡，每個長約45至50公分，推測是大型肉食恐龍「高棘龍」（Acrocanthosaurus）。

    除此之外，專家也發現，現場還包含大型圓形印痕，推測這些足跡可能是帕拉克西龍（Paluxysaurus），為一種大型草食蜥腳類恐龍，也是德州獨有的恐龍。

    據了解，德州大學古生物學家目前判定，現場部分足跡與1980年代的發現吻合，但也有從未被記錄過的新跡象。但據現場多組平行足跡顯示，當時可能有多隻恐龍同行，或同一隻恐龍在原地踱步。對此，專家們將在近期重返現場，利用無人機與雷射掃描建立地圖與3D影像，以深入分析恐龍行為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播