    蒐奇

    將女兒愛馬捐給動物園當野獸飼料！丹麥媽：不後悔

    罹患濕疹的小馬「芝加哥」被安樂死後成為獅子晚餐。示意圖。（路透社）

    罹患濕疹的小馬「芝加哥」被安樂死後成為獅子晚餐。示意圖。（路透社）

    2025/08/11 23:53

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹麥奧爾堡動物園（Aalborg Zoo）近日發起一項特別的「食物捐贈計畫」，鼓勵民眾將無法繼續飼養的寵物捐出，作為園內獅子、老虎、歐洲猞猁等掠食動物的食物來源。一名母親選擇將女兒罹患皮膚病的寵物小馬送往動物園安樂死，並作為猛獸的食物，引發熱議。

    根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，44歲的柏妮兒．索爾（Pernille Sohl）居住在丹麥西南部阿森斯（Assens），女兒安琪莉娜（Angelina）在13歲時，得知愛馬「芝加哥」（Chicago）因對蚊蟲叮咬引發嚴重濕疹，導致夏季須全身包覆防護衣，情況無法改善，必須安樂死。母女最終決定將牠送至奧爾堡動物園，參與園方的「全屍獵物」餵食計畫，讓小馬成為獅子的食物。

    園方表示，所有捐贈動物均由專業人員以人道方式安樂死，並以整體屍體餵食猛獸，旨在模擬自然界的獵食循環，促進動物的行為與營養健康。自計畫啟動以來，已收到22匹馬、137隻兔子、53隻雞及18隻天竺鼠的捐贈。園方在社群平台公告時也強調，這樣可以避免浪費，並確保掠食者的自然行為與健康。

    索爾表示，安樂死過程中，園方工作人員會安撫動物並給予親吻，她因此覺得有機會好好道別。此後，她曾再度希望捐出另一匹馬，但因體型過大無法冷藏而被拒收，最後該馬成為狗飼料。根據計畫，每捐出一隻小型動物可獲15.60美元（約新台幣466元），馬每公斤0.78美元（約新台幣23元），整匹馬約可獲得780美元（新台幣23326元）。

    另一名來自日德蘭（Jutland）的漢倫．安德森（Helen Hjortholm Andersen）則將因癲癇發作導致無法行走的雪特蘭小馬「帕普莉卡」（Paprika）送至日德蘭斯公園動物園（Jyllands Park Zoo）安樂死並餵食猛獸。她認為，這樣的選擇既節省了收屍費用，又能讓愛馬在生命最後發揮價值，表示這是一種生命循環的延續。

    熱門推播