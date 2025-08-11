裸體翹臀「派大星」現身！ 阿根廷深海直播吸百萬網友朝聖

近期1支2國合作的海底探勘團隊，在阿根廷深海拍到1隻神似美國卡通《海綿寶寶》角色「派大星」的海星，畫面曝光後，迅速吸引全球各國網友矚目。（圖擷取自「Schmidt Ocean」Yutube頻道）

2025/08/11 16:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期Youtube有個科學教育性質的頻道，在全球社群平台爆紅。據了解，該頻道主要是讓水下潛水器潛入海中，直播拍攝各種深海生物，並由專家進行即時解說，未料在上月底，攝影鏡頭拍到1隻外型裸體粉嫩、神似美國卡通《海綿寶寶》角色「派大星」的海星，畫面曝光後，火速成為全新的熱門網路迷因。

綜合外媒報導，由阿根廷科學研究委員會（Conicet）與美國施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）共同合作的海底探勘團隊，從今年7月23日至8月10日，會在Yutube頻道「Schmidt Ocean」」發布科學家利用水下遙控無人潛水器「SuBastian」，潛入位於阿根廷東側最大、位於4000公尺深海的馬德普拉塔海底峽谷（Mar del Plata submarine canyon）的探勘直播影像。

其中，7月26日發布的直播影片，潛水器從像是珊瑚丘區域的海底出發，一路上拍到逾40種南大西洋海洋生物，像是透明魚、肉食性海綿、酷似毛蜘蛛的螃蟹、色彩鮮豔的魟魚與珊瑚等，還採集了一些研究樣本，直播間還有科學家發聲進行專業解說，即時介紹這些海洋生物的習性或相關知識，吸引喜愛海洋世界的民眾在線觀賞。

直播影片進行4個小時左右，鏡頭捕捉到海底出現1個造型特殊的海星，只見牠全身都是粉橘色，且外型十分圓潤，身體其中1處的紋路，更是讓牠擁有像人類一樣的性感翹臀。當時在直播間的網友們見狀，紛紛用西班牙文暱稱牠為「estrella culona」（大屁股海星），還笑說牠很像沒有穿褲子、露出屁屁曬太陽的卡通角色派大星。

事後相關畫面被網友截圖分享到各大社群平台上，迅速吸引許多《海綿寶寶》粉絲關注，甚至製作出許多網路迷因圖，讓這隻海星與Youtube頻道「Schmidt Ocean」一夕爆紅，網友們還紛紛前往原影片留言表示，「原來派大星是阿根廷人」、「科學家找到比奇堡的位置了？」、「很高興世界各地的人們都來這裡探望派大星」。

但根據科學家的研究，海星其實本身並沒有存在明確的「臀部」，牠的口部位於圓盤的下方，以便貼近海底進行覓食。阿根廷科學家則推測，在網上爆紅的大屁股海星之所以有如此圓潤的外型，可能是在牠被拍到當下，已經吃得非常飽，也可能是因為拍攝時牠附著在垂直表面，導致中央圓盤向下垂，這才造成出現臀部的錯覺。

不過阿根廷科學家仍很高興，這次的深海直播系列與大屁股海星，帶動全新的海洋熱潮，直播系列影片幾乎每天吸引百萬人次觀看。報導指出，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）於2023年上任後，火速解散政府科技部，還大砍科委會預算21%，導致研究人員薪資縮水35%，令不少人因為資金嚴重不足紛紛離職，重創該國科學研究領域。

有生物學家表示，「目前阿根廷的科學界，在資金、人力資源等皆面臨困境，因此高達百萬人的觀看與支持，有如艱困時期的一盞明燈」，執導這次計畫的研究團隊，也為此感到相當振奮與欣慰。此外，大屁股海星的正式學名為「Hippasteria phrygiana」，平時生活在寒冷的深海中，主要以深海珊瑚等刺胞動物為食。

在網上爆紅、被暱稱為「大屁股海星」的海星，被不少網友們指出牠很像沒有穿褲子、擁有迷人翹臀的卡通角色派大星。示意圖。（法新社資料照）

