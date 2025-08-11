363億倍太陽！史上最重黑洞之一現蹤 逼近宇宙體重上限

這張「宇宙馬蹄鐵」（Cosmic Horseshoe） 的影像，箭頭處的巨大星系，即為新發現的363億倍太陽質量黑洞所在之處。其重力扭曲了後方星系的光線，形成被稱為「重力透鏡」的環狀光弧。（圖擷取自NASA, ESA）

2025/08/11 11:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家在距離地球約50億光年處，發現了1個可能是迄今已知最巨大的黑洞，其質量高達太陽的363億倍，已逼近黑洞質量的理論上限。這個宇宙巨獸的尺寸，已不再適用於「超大質量」的分類，而是進入了全新的「極大質量」（ultramassive） 級別。

根據《Science Alert》報導，這個潛伏於星系SDSS J1148+1930中心的龐然大物，是透過1種名為「重力透鏡」（gravitational lens） 的罕見宇宙現象發現的。1個被稱為「宇宙馬蹄鐵」（Cosmic Horseshoe） 的天體，其強大重力場扭曲並放大了更遙遠星系的光線，從而讓科學家能以前所未有的精確度，測量這個黑洞的質量。

英國樸茨茅斯大學天體物理學家柯萊特 （Thomas Collett） 指出，這次測量的確定性遠高於其他間接方法。更重要的是，這次的目標是1個「休眠」黑洞，意即它在觀測當下並未活躍地吞噬物質，純粹是依靠其巨大的引力被偵測到。

這項發現最令人興奮之處，在於SDSS J1148+1930是1個所謂的「化石星系」（fossil galaxy）。研究人員相信，這個巨大的星系，是由1個星系團中多個星系，經過長時間合併後的最終形態。在這個過程中，每個星系中心的超大質量黑洞，也最終合併為1個質量高達363億倍太陽的巨獸。

這為宇宙最大的謎團之一「超大質量黑洞如何變得如此巨大？」提供了重要線索。柯萊特總結：「在宇宙馬蹄鐵中，我們正目睹星系形成與黑洞形成的最終狀態。」

這項已發表於《皇家天文學會月報》 的研究，挑戰了我們對宇宙極限的認知。相較之下，我們銀河系中心的黑洞，質量僅「區區」430萬倍太陽。

「重力透鏡」（Gravitational lensing） 效應示意圖。巨大天體的質量會扭曲時空，使後方星系的光線彎曲。科學家正是利用此原理，得以精確測量出此次發現的極大質量黑洞。（圖擷取自NASA, ESA & L. Calçada）

