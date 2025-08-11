為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    地瓜身世大解密 6套染色體藏著「混血」祕辛

    地瓜示意圖。（路透資料照）

    2025/08/11 09:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家成功破解了地瓜複雜的基因密碼，揭開其驚人身世：它的基因並非來自單一祖先，而是像一本由多個野生祖先基因交錯拼貼的「馬賽克書」。這項突破為培育更優良的地瓜品種提供了關鍵藍圖。

    根據《物理學組織網》（phys.org） 報導，破解地瓜的遺傳密碼極其困難，因為人類只有2套染色體，地瓜卻有6套。這項由美國博伊斯湯普森研究所 （Boyce Thompson Institute） 教授張軍飛領導的團隊，成功繪製出第1份完整且將6套染色體完全分開的基因圖譜。研究成果發表於《自然・植物》（Nature Plants） 期刊。

    張軍飛表示：「擁有這份完整、分相的基因體，給了我們前所未有的清晰度，讓我們能以不可思議的細節閱讀地瓜的遺傳故事。」

    研究揭示，地瓜的基因並非將祖先貢獻整齊分區，而是在同1條染色體上，就交織著不同野生祖先的基因片段。其中一部分基因來自厄瓜多的野生種（Ipomoea aequatoriensis），另一部分則與中美洲擁有4套染色體的野生種（Ipomoea batatas 4x）相似。

    正是這種獨特的「混血」基因結構，賦予了地瓜卓越的適應力與抗病性。研究團隊解釋，擁有多套基因如同有了「備份」，能助其抵禦乾旱、病蟲害等挑戰。

    有了這份清晰的遺傳藍圖，育種家未來能更精準地鎖定控制產量、營養與抗病性的基因，加速開發優良品種，為撒哈拉以南非洲等極度依賴此作物的地區帶來新希望。

