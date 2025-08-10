為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    招募新血出奇招！日本員警秀絕活「神劈腿」 吸引千萬人朝聖

    近來長崎縣警方在網上發布招人資訊，並附上一張姿勢各異的3名員警照片，意外在網上引發千萬網友轟動，成為熱門焦點話題。（圖擷取自@NPP_kikaku 社群平台「X」）

    近來長崎縣警方在網上發布招人資訊，並附上一張姿勢各異的3名員警照片，意外在網上引發千萬網友轟動，成為熱門焦點話題。（圖擷取自@NPP_kikaku 社群平台「X」）

    2025/08/10 22:36

    〔即時新聞／ 綜合報導〕受到少子化等因素影響，日本各行各業為了招募新血加入，紛紛在招聘展現各種趣味又吸睛的巧思。近來長崎縣警方發布招人資訊，並附上3位員警的合照進行宣傳，其中站在C位的男員警，一臉淡定地展現超強「大劈腿」功力，導致招人資訊發布不久，便在網上引發千萬網友轟動，成為熱門焦點話題。

    據了解，日本長崎縣警察官方社群平台X（前Twitter）帳號，8日下午發布一篇招募資訊，內文提到長崎縣警方正在招募新成員，文末還不忘提醒民眾夏季前往河流或海邊玩水時，記得穿好救生衣和泳圈。同時，這篇招募資訊還放上一張照片，為長崎縣南島原警察局的3名員警，穿上救生衣和泳圈後，各自擺出酷炫姿勢進行拍攝。

    這項招募資訊發布短短3日，便吸引1600多萬人次瀏覽，許多網友留言指出，自己的目光完全無法從照片中的C位男員警身上移開。從畫面顯示，照片的C位主角是名一臉嚴肅、身穿正裝的男員警，然而他的下半身並非立正站好等常見姿勢，而是將雙腿整個劈開，並讓左右腳緊緊卡鐵椅上，呈現非常經典的「一字馬」模樣。

    不少網友打趣，這名員警的姿勢足以媲美經典格鬥漫畫《刃牙》中，被譽為「地上最強生物」的男主角父親「範馬勇次郎」，也有其他人笑說，「看成七龍珠的反派組」、「是在致敬VOLVO廣告嗎？」、「所以入職前，新人得先學會如何劈腿」、「不惜犧牲自己的生命來吸引人們的關注，同時帶動安全宣導與就業機會」。

