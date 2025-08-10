學歪了？AI機器人失控「伸鹹豬手」 美國長髮正妹下體遭強襲

美國女子希安娜上月前往拉斯維加斯逛展，期間慘遭一個機器人伸出「鹹豬手」襲擊下體。（圖擷取自@shianna_rene Tiktok，本報合成）

2025/08/10 22:24

〔即時新聞／ 綜合報導〕隨著科技發展日新月異，「機器人」、「AI人工智慧」等科技產品也越發進步，有時甚至會做出令人類出乎意料的「人性化」舉動。近期美國一名女子分享，她7月下旬去逛展時，突然遭展場內一個機器人伸出「鹹豬手」，用力偷襲她的下體，嚇得她當場驚呼出聲，影片曝光後，吸引百萬網友關注與熱議。

據了解，一名住美國的女子希安娜（Shianna Lopez）在她的短影音平台「TikTok」（抖音國際版）帳號分享，自己以工作人員身分，在上月底前往拉斯維加斯逛展，期間她試圖從一個穿著黑色衣服、身材矮小的機器人旁擦身而過，未料這個機器人突然伸出手臂，接著也不偏不倚將手臂插入她雙腿之間，讓她差點整個人跌倒。

從影片顯示，被襲擊的希安娜一臉痛苦地摸著下體，現場其他工作人員見狀，也急忙上前關心她，而希安娜則用眼神示意自己沒事。雖然發生尷尬插曲，但希安娜很快就恢復精神，之後還請人拍下她跟著肇事機器人一起用跳舞「和解」的畫面，希安娜還不忘打趣說，這個機器人現在變成她男友了。

影片一出，吸引大批網友熱烈討論，不少人對機器人表現負面版的「人性化」行為表示，「科技性別暴力」、「機器人學得太快了」、「看吧，不是只有男人好色」、「這個機器人將面臨10年監禁」、「應該是妳舉手的關係，它也跟著舉手」、「或許20年後，妳會試圖起訴這個對妳性騷擾的機器人」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

