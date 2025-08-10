為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    醜到拿下冠軍！無毛鬥牛犬「佩圖妮亞」背後故事有洋蔥

    2歲的混種無毛英法鬥牛犬佩圖妮亞，在加州索諾馬郡博覽會上贏得2025年「世界最醜狗狗大賽」冠軍。（美聯社）

    2025/08/10 15:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕她沒有凱旋的姿態，也沒有昂首闊步。佩圖妮亞 （Petunia） 只是安靜地待在主人懷抱中，嬌小的、沒有毛髮的身軀，與一條粉紅色的牽繩相互依偎。

    根據《紐約時報》報導，這隻來自奧勒岡州尤金市 （Eugene, Ore.）、現年2歲的佩圖妮亞 （Petunia），是一隻英國鬥牛犬 （English Bulldog） 與法國鬥牛犬 （French Bulldog）的無毛混種。8日牠在加州聖羅莎 （Santa Rosa）的索諾馬郡博覽會上，贏得了2025年「世界最醜狗狗大賽」（World’s Ugliest Dog Contest） 的冠軍。

    這項競賽旨在推廣犬隻領養，並提醒人們「血統無法定義一隻寵物」（pedigree does not define the pet）。比賽主辦方表示，競賽旨在頌揚「讓所有狗狗變得特別且獨一無二的不完美」。

    佩圖妮亞的故事始於拉斯維加斯的後院繁殖場。奧勒岡州的「可愛狗狗救援組織」（Luvable Dog Rescue）將牠救出，並提供了亟需的醫療照護，包括結紮與矯正延長軟顎的手術，讓每一次呼吸不再是折磨。

    如今，組織形容牠是一個「喜愛其他狗、貓與人的溫柔靈魂」。牠贏得了5000美元獎金，並將登上贊助商MUG Root Beer的限量罐。

    報導指出，比賽宗旨在提醒大眾：缺毛、歪牙、對眼都不是缺陷，而是獨特的標記。對佩圖妮亞而言，牠真正的獎賞遠在被加冕前就已到來：安全的家、順暢的呼吸與不需分數背書的愛。

    2025年「世界最醜狗狗大賽」冠軍佩圖妮亞，正與現場觀眾互動。牠的故事旨在推廣犬隻領養，並提醒人們「血統無法定義一隻寵物」的核心理念。（路透）

