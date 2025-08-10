冰敷袋當手機！她收1.5萬元烏龍罰單 一秀照片笑翻網

荷蘭一名女子開車時因使用冰敷袋而被誤開「手持電子裝置」的罰單。（擷取自eternviking/reddit）

2025/08/10 11:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名女子近日收到一張高達439歐元（約新台幣1.5萬元）的交通罰單，理由是「開車時手持電子裝置」。然而她翻看取證照片後才恍然大悟，警方誤把她敷在臉上的冰敷袋當成手機，讓這起烏龍事件在網路上引發熱議。

據《Omroep Brabant》報導，7月2日，女子弗羅特耶（Frotje）駕駛男友的車準備上班，途中一輛警車曾與她並行。她心想：「希望他們不會以為我邊開車邊打電話，還把冰袋貼在臉上。」所幸警察當下並未攔查。沒想到，一段距離外的照相機所拍下的影像卻成了「誤會的起點」。

幾天後，弗羅特耶回家，看到一封寄給男友的紫色信封，打開一看竟是她駕駛時「手持電子裝置」的罰單。她坦言，一開始很疑惑，因為自己開車幾乎不會打電話，直到回想起前一天剛拔完智齒，當時為了消腫，臉上一直敷著冰敷袋。

弗羅特耶調出照片一看更是哭笑不得，直言「那冰敷袋比手機還大，而且我的手機就乖乖放在支架上。我和我男朋友還因為這件事哈哈大笑」。她還將照片PO上Instagram，引來朋友大笑，紛紛勸她申訴。對於這張烏龍罰單，她也表示一定會提出申訴，並自信地說：「我覺得我一定我會贏。」

