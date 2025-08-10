為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    冰敷袋當手機！她收1.5萬元烏龍罰單 一秀照片笑翻網

    荷蘭一名女子開車時因使用冰敷袋而被誤開「手持電子裝置」的罰單。（擷取自eternviking/reddit）

    荷蘭一名女子開車時因使用冰敷袋而被誤開「手持電子裝置」的罰單。（擷取自eternviking/reddit）

    2025/08/10 11:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名女子近日收到一張高達439歐元（約新台幣1.5萬元）的交通罰單，理由是「開車時手持電子裝置」。然而她翻看取證照片後才恍然大悟，警方誤把她敷在臉上的冰敷袋當成手機，讓這起烏龍事件在網路上引發熱議。

    據《Omroep Brabant》報導，7月2日，女子弗羅特耶（Frotje）駕駛男友的車準備上班，途中一輛警車曾與她並行。她心想：「希望他們不會以為我邊開車邊打電話，還把冰袋貼在臉上。」所幸警察當下並未攔查。沒想到，一段距離外的照相機所拍下的影像卻成了「誤會的起點」。

    幾天後，弗羅特耶回家，看到一封寄給男友的紫色信封，打開一看竟是她駕駛時「手持電子裝置」的罰單。她坦言，一開始很疑惑，因為自己開車幾乎不會打電話，直到回想起前一天剛拔完智齒，當時為了消腫，臉上一直敷著冰敷袋。

    弗羅特耶調出照片一看更是哭笑不得，直言「那冰敷袋比手機還大，而且我的手機就乖乖放在支架上。我和我男朋友還因為這件事哈哈大笑」。她還將照片PO上Instagram，引來朋友大笑，紛紛勸她申訴。對於這張烏龍罰單，她也表示一定會提出申訴，並自信地說：「我覺得我一定我會贏。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播