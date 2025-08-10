今為「國際懶惰日」 默許自己好好耍廢放空一整天

國際懶惰日（International Lazy Day）鼓勵所有日常辛苦勞作的人暫時放下忙碌與行程，好好放鬆休息、隨性的耍廢一整天！（示意圖，路透）

2025/08/10 09:43

〔財經頻道／綜合報導〕今（8月10日）為「國際懶惰日（International Lazy Day）」，鼓勵所有日常辛苦勞作的人暫時放下忙碌與行程，好好放鬆休息、隨性的耍廢一整天！

綜合媒體報導，國際懶惰日是一個國際但非官方的節日，這個節日並沒有明確的官方起源，但有說法指國際懶惰日是哥倫比亞小城伊塔圭（Itagüí）的年輕人發起的活動。

報導指出，伊塔圭當地政府80年代每年都舉行為期8天的「工商文化節」，提供音樂、電影等藝文展演，吸引許多遊客。伊塔圭青年認為與其每天忙碌奔波，不如提倡大家好好放鬆，享受生活，因此倡議大家在工商文化節的最後1天，將床墊、吊床搬到大街上一起「躺平」，享受一日不做任何事的放鬆。該概念也在全球蔓延，成為一個由社群與民間共同維繫的非正式節日。

報導指出，雖國際懶惰日沒有大型慶典遊行，也不會和其他熱門節日一樣塞滿餐廳訂位，但它象徵的卻是一場對抗過勞時代的小型革命。

