為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    今為「國際懶惰日」 默許自己好好耍廢放空一整天

    國際懶惰日（International Lazy Day）鼓勵所有日常辛苦勞作的人暫時放下忙碌與行程，好好放鬆休息、隨性的耍廢一整天！（示意圖，路透）

    國際懶惰日（International Lazy Day）鼓勵所有日常辛苦勞作的人暫時放下忙碌與行程，好好放鬆休息、隨性的耍廢一整天！（示意圖，路透）

    2025/08/10 09:43

    〔財經頻道／綜合報導〕今（8月10日）為「國際懶惰日（International Lazy Day）」，鼓勵所有日常辛苦勞作的人暫時放下忙碌與行程，好好放鬆休息、隨性的耍廢一整天！

    綜合媒體報導，國際懶惰日是一個國際但非官方的節日，這個節日並沒有明確的官方起源，但有說法指國際懶惰日是哥倫比亞小城伊塔圭（Itagüí）的年輕人發起的活動。

    報導指出，伊塔圭當地政府80年代每年都舉行為期8天的「工商文化節」，提供音樂、電影等藝文展演，吸引許多遊客。伊塔圭青年認為與其每天忙碌奔波，不如提倡大家好好放鬆，享受生活，因此倡議大家在工商文化節的最後1天，將床墊、吊床搬到大街上一起「躺平」，享受一日不做任何事的放鬆。該概念也在全球蔓延，成為一個由社群與民間共同維繫的非正式節日。

    報導指出，雖國際懶惰日沒有大型慶典遊行，也不會和其他熱門節日一樣塞滿餐廳訂位，但它象徵的卻是一場對抗過勞時代的小型革命。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播