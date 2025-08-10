老祖宗超嗨！科學家曝人類酒量之謎：全靠撿爛水果

科學家提出新詞「撿食」（scrumping），指非洲猿類食用發酵落果的行為。此舉可能解釋了人類代謝酒精能力的演化起源。（圖：Catherine Hobaiter/University of St Andrews）

2025/08/10 08:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類學會釀造第一杯啤酒之前，我們的靈長類祖先可能已因攝取落地的發酵水果而接觸酒精。一項新研究為此行為創造了新詞：「撿食」（scrumping），並認為此舉可能觸發了關鍵的基因轉變，使早期人類代謝酒精的效率遠超其他靈長類動物。

根據《科技日報》（SciTechDaily）報導，英國達特茅斯學院與蘇格蘭聖安德魯斯大學的研究人員在學術期刊《生物科學》（BioScience）上正式提出「撿食」一詞。研究主要作者、達特茅斯人類學教授納撒尼爾多明尼（Nathaniel Dominy）解釋，由於科學家過去未區分樹上與地上的水果，此行為的重要性一直被忽略。

此研究呼應了2015年的一項遺傳學研究，該研究發現人類與非洲猿類的共同祖先體內發生了一次關鍵突變，使其處理酒精的能力提升了高達40倍。新研究發現，黑猩猩與大猩猩等非洲猿類會規律地「撿食」地面上的發酵水果，但亞洲的紅毛猩猩（orangutans）則不會，此觀察結果支持了兩者在關鍵酒精代謝酶上效率差異的基因證據。

研究團隊推斷，能夠安全代謝乙醇，讓非洲猿類得以利用這種地面上的食物來源，從而避免與樹上的猴子競爭未熟的果實，也免去了大型猿類爬樹可能墜落的致命風險。事實上，「撿食」一詞源自中古德語，意指皺縮的過熟果實。

多明尼總結，大約1000萬年前，人類與大猩猩、黑猩猩的共同祖先開始的「撿食」行為，或許能解釋為何人類消化酒精的能力如此出色。我們的身體在學會如何釀酒的久遠之前，就已演化出代謝酒精的本領，而釀酒技術本身，正是促使人類從狩獵採集走向農業，並推動人類社會型態轉變的主要驅動力之一。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

