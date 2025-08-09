情侶激烈車震疑力道太大墜崖 雙雙全裸拋飛慘死

有對情侶在滑翔翼飛行坡道享受魚水之歡，疑似因為太過激烈導致車輛位移墜崖，最後兩人雙雙飛出車外喪命，目前當地警方將原因初判為意外事故，但仍在調查其他細節。（圖擷取自 X ）

2025/08/09 15:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西日前發生一起不幸墜崖事件，有對情侶在滑翔翼飛行坡道處享受魚水之歡，疑似因為太過激烈導致車輛位移墜崖，最後兩人雙雙飛出車外喪命，當地警方將事故原因初判為意外事故，但仍在調查其他細節。

綜合外媒報導，這起事件的死者是42歲的阿德瑞娜（Adriana Machado Ribeiro）與26歲的馬康尼（Marcone da Silva Cardoso），3日晚間2人參加完朋友的派對送完友人回家後，便驅車前往新文達移民鎮一處懸崖邊滑翔翼飛行坡道「車震」。

4日凌晨1時，車輛因車內的震動而緩緩滑動，最終整輛車從斜坡處墜落撞上岩石，2人從車內被拋出，車輛繼續翻滾300公尺才停止，車身全毀，發生巨響，但因深夜與雜草叢生附近居民無法查看情況，直到天亮時1名除草工人在作業時才發現2人並報警。

警方調查事故現場後指出，車子手剎車已經拉起，2人全身赤裸未繫安全帶，屍體與車內都沒有掙扎的痕跡，初步研判2人應該是在車震，但太激烈導致車輛滑動墜崖，但由於事故地點特殊，不排除有其他的可能性，目前仍在調查中。

