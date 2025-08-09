演化斷層補上了！格陵蘭挖出最古老「類哺乳動物」化石

2025/08/09 12:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在格陵蘭發現迄今最古老的多尖齒獸類 （Docodontans） 化石，將該類群在演化史上的「幽靈譜系」（ghost lineage） 從4000萬年大幅縮短至3300萬年，為解開早期哺乳形類 （Mammaliaforms） 的演化謎團提供關鍵線索。

根據《物理學組織網》（phys.org）報導，這項由牛津大學教授帕特羅西尼奧 （Sofia Patrocínio） 領銜的研究，成果刊登於《古生物學論文》（Papers in Palaeontology）。化石出土於格陵蘭卡普史都華群 （Kap Stewart Group），其包含一枚保存完好的第二臼齒 （second molar），讓團隊得以鑑定出一個新物種，並命名為「仙后座努哈利克齒獸」（Nujalikodon cassiopeiae）。

多尖齒獸類是早期哺乳形類的一支，其複雜牙齒構造能幫助攝取更多樣的食物。研究共同作者潘西羅利博士 （Dr. Elsa Panciroli） 指出，此物種的牙齒結構「為理解其複雜牙齒如何從祖先更簡單的模式演化而來，提供了重要線索」。她補充，多尖齒獸類雖曾一度生態多樣，但如今已滅絕，原因不明。

分析顯示，此新物種是多尖齒獸 （Docodonta） 最古老的確定成員或近親。其在格陵蘭的發現，結合先前在英國與法國的材料，暗示該類群可能起源於歐洲，而後才擴散至北半球。

此發現不僅縮短了多尖齒獸類的「幽靈譜系」，也為哺乳形類早期演化與古生物地理分布提供了新證據，顯示其在早至中侏羅紀的擴散路徑，可能比過去推測的更為複雜。

