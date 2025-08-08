加州男偷天換日竊古籍 價值645萬元珍本被他帶回中國

加州大學圖書館極具歷史價值的中國古籍、手稿，遭一名男子利用多個假名借閱，再用偽造品冒充真品歸還。（法新社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕加州一名男子利用多個假名，到加州大學圖書館借閱極具歷史價值的中國古籍、手稿，再用偽造品冒充真品歸還，以這種偷天換日的手法多次竊取珍本，價值達21萬6000美元（約台幣645萬元）。

根據美國司法部7日新聞稿和《法新社》8日報導，這名38歲男子傑弗瑞．應（Jeffrey Ying），使用傑森．王（Jason Wang）、艾倫．藤森（Alan Fujimori）、奧斯汀．陳（Austin Chen）等多個假名，去年12月到今年7月間，從加州大學圖書館系統，竊取多本極具歷史與文化價值的中國珍本、手稿，其中有的歷史超過600年。

起訴文件指出，他通常在借出真本後數日歸還，但是這時使用的是偽造本，每次竊書得手後，便會在數日內搭機前往中國。圖書館因發現多本珍稀中文手稿遺失，展開內部調查，查出這些古籍最近一次的借閱者，登記姓名為「艾倫．藤森」。由於這些書籍非一般流通圖書，需事先預約登記出借，相關紀錄記載借閱者身分。

聯邦調查局（FBI）、加州警方在校方協助下進一步追查，突襲應男在布倫特伍德（Brentwood）下榻的旅館房間，查獲多份模仿該校圖書館書籍樣式製作的空白手稿，還發現他做好多張與古籍關聯的圖書資產標籤，疑似用於替身書，取代真本的標籤，歸還館方。

應男4日被捕時，警方查獲一張使用「奧斯汀．陳」姓名的偽造加州身份證，另有兩張分別以「奧斯汀．陳」與「傑森．王」之名登記的圖書館借書證。

司法部表示，已依聯邦《重大文物竊盜罪》（theft of major artwork）起訴應男，最重可判處10年有期徒刑。

