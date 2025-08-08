愛看成人片也有地域之分？最新調查揭美「這2州」名列前茅

最新研究分析搜尋頻率與觀看習慣等數據，加州、紐約為全美「色情最活躍」的兩大州，示意圖。（資料照）

2025/08/08 16:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一項最新研究揭示，美國各州在成人內容的消費上存在明顯差異。透過分析搜尋頻率與觀看習慣等數據，加州、紐約為全美「色情最活躍」的兩大州；相較之下，愛達荷州則是全美最冷感的州。

《紐約郵報》報導，AI圖像生成公司Kalon公布一項研究指出，加州以單月每10萬人高達13萬7000次與色情相關的搜尋，穩居全美成人內容消費第一名。而紐約州雖整體排名第二，但搜尋密度上卻略勝加州一籌，達14萬9000次。兩州民眾對情色內容的高度熱衷，皆遠超全國平均。

請繼續往下閱讀...

至於第三、第四名分別是德州與喬治亞州，華盛頓州則以每10萬人15萬次搜尋量，成為全美色情搜尋最密集的地區。這項調查結合Google關鍵字規劃工具，及成人影片網站Pornhub的年度用戶洞察報告，分析搜尋頻率、觀看時長、熱門類型及好奇心相關詞彙，綜合計算出所謂的「色情參與分數」，作為各州排名依據。

在榜單另一端，愛達荷州則被列為對色情內容最「冷感」的地區。該州在各項色情參與指標中皆名列後段班，尤其在搜尋頻率方面，僅為每10萬人7萬7000次。Kalon的發言人表示「儘管觀看色情內容是一種私密行為，但搜尋數據反映出各地文化與數位行為的差異，也揭示了人們如何選擇在網路上探索性相關內容」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法