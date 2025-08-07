為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被阻止翻垃圾！虎斑貓皇一臉「血統被羞辱」萌樣 笑翻萬人

    飼主阻止愛貓翻垃圾，竟因此惹愛貓生氣，露出一臉「貓科血統被羞辱」的炸毛神情。（圖擷取自@pidgwigeon 社群平台「X」）

    飼主阻止愛貓翻垃圾，竟因此惹愛貓生氣，露出一臉「貓科血統被羞辱」的炸毛神情。（圖擷取自@pidgwigeon 社群平台「X」）

    2025/08/07 22:53

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕毛小孩即便被人類飼養，仍會在家中展露出祖先在野外生活的習性，讓飼主為此煩惱不已。日前一名國外飼主分享，他出手阻止愛貓去翻垃圾，未料竟因此惹愛貓生氣，朝他露出一臉「貓科血統被羞辱」的炸毛神情，讓他感到又氣又好笑，畫面曝光後，引起許多有過類似經驗的苦主朝聖。

    社群平台「X」（前Twitter）名為pigeon的國外網友，在家飼養一隻雌性虎斑白底貓咪艾拉（Ella）。就在昨（6）日，這名網友透露看到艾拉趁著自己不注意，跑去翻家中的垃圾桶，於是立即制止牠的行為，沒想惹得艾拉當場生氣，並露出一臉像在控訴「你羞辱了我整個家族血統」的憤怒生氣，令原PO感到十分無奈。

    照片曝光後，不少網友被艾拉的氣噗噗模樣萌翻，還吸引許多鏟屎官分享類似經驗，「艾拉上輩子是浣熊嗎？」、「我家貓皇也出現『你背叛我』的臉」、「那眼神彷彿在說『你不是我親人』！」、「你是貓不是浣熊，是貴族不是流浪漢」、「一但阻止貓咪發揮天性，牠們就會這樣」、「我家認養的貓剛來的時候直接跳進垃圾桶」。

