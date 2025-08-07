「狗吃了我的護照！」紐西蘭橄欖球國手入選日慘遇家庭悲劇

紐西蘭國家橄欖球隊「黑衫軍」（All Blacks）新人卡特（Leroy Carter），在2024年夏季奧運會橄欖球賽中達陣得分。他近期因護照被家犬啃毀而成為新聞焦點。（美聯社）

2025/08/07 18:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐西蘭國家橄欖球隊「黑衫軍」（All Blacks）的新人卡特（Leroy Carter），才剛經歷自己入選國家隊的驚喜，就得面對另一個驚嚇的發現：狗吃了他的護照。

美聯社報導，這位來自漢密爾頓酋長隊（Chiefs）的全能型後衛，是新任總教練羅伯森（Scott Robertson）本次點名的四位未披國家隊戰袍的新秀之一。接獲教練親電告知入選時，卡特形容自己「完全驚呆了」。

請繼續往下閱讀...

然而，就在準備出發前，他竟發現護照慘遭「家中愛犬」啃爛！

「我拿出護照，想拍照傳給球隊經理，結果把它放在床頭櫃上，」卡特向媒體回憶，「我女友去健身房，把狗留在家裡，牠竟然跑進房間、跳上床，把我的護照和牙套都咬爛了！」

突如其來的「護照悲劇」讓卡特趕緊申辦緊急護照，好在問題最終順利解決。他苦笑說：「發生這種事真的只有我，早該想到。既然遇上了，也沒必要太焦慮啦！」

「黑衫軍」計8日啟程，將於8月17日與24日分別在阿根廷科爾多瓦和布宜諾斯艾利斯出戰兩場開幕賽，對手為東道主阿根廷隊。賽事為四國錦標賽揭幕戰，其他參賽國還包括澳洲與南非。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法