    國外熱議「為何少有發達熱帶國家」？原因曝光 1國家例外

    一名網友在美國最大網路論壇reddit上提問「為什麼幾乎沒有發達的熱帶國家？」引發網友熱議。熱帶國家示意圖。（法新社）

    一名網友在美國最大網路論壇reddit上提問「為什麼幾乎沒有發達的熱帶國家？」引發網友熱議。熱帶國家示意圖。（法新社）

    2025/08/07 16:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在美國最大網路論壇reddit上提問「為什麼幾乎沒有發達的熱帶國家？」引發網友熱議，有網友解釋，其實已經有經濟學家因解答了這個問題獲得諾貝爾獎，簡單來說，熱帶受限於疾病負擔，且過去曾被殖民而難以發展；也有不少網友提到例外的國家「新加坡」，而新加坡第一任總理李光耀曾說過，空調可能是史上最偉大發明，這讓熱帶地區發展成為可能。

    一名網友昨日在「reddit」發文詢問「為什麼幾乎沒有發達的熱帶國家？」引發上千則留言討論。

    有專業的網友解釋，諾貝爾經濟學獎得主艾塞莫格魯（Daron Acemoglu）和羅賓森（James Robinson）就曾研究過此問題，簡單來說，在寒冷地區（如歐洲和北美），殖民者能較長時間居住，因此建立了強健且以法治為基礎的制度，促進了長期經濟發展和穩定；熱帶地區，殖民者面對疾病高風險，無法長期定居，殖民主要以資源提取為目的，缺乏建設穩定治理機構的動力，導致制度較弱，阻礙了經濟發展。

    此外，不少網友提到，熱帶土壤多為熱帶紅壤，農業生產面臨挑戰、頻繁的熱帶風暴等氣候影響基礎設施、殖民歷史導致技術發展慢，難以轉型，及以上因素導致經濟基礎薄弱，教育資源投資不足都是原因。

    另外，也有很多網友提到例外的國家當屬新加坡，表示：「新加坡在很多方面都是一個令人著迷的異類」，有人提到，新加坡的獨特之處是，主要族群並非本地原住民，且靠著良好的治理、積極的經濟多元化和人力資源發展，突破了地理氣候限制。

    總結來說，熱帶國家發展受環境限制和歷史因素影響，但不代表無法發展，只是面臨更多挑戰。

