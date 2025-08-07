福壽螺竟是再生大師！ 研究：眼睛切掉還能長回來

福壽螺（Pomacea canaliciulata）的眼睛特寫。科學家首度發現，這種螺類具備再生完整眼睛的驚人能力，為研究複雜感覺器官的再生機制提供了世界首次的機會。（圖擷取自Stowers Institute）

2025/08/07 15:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在一項研究中意外發現，被許多地區視為入侵害蟲的福壽螺（apple snail, Pomacea canaliciulata），竟具備再生完整眼睛的驚人能力，這項世界首次的發現，可能為未來修復人類組織帶來新契機。

科學新聞網站《IFL Science》報導，這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究，源於一個偶然的請求。當時，助理教授阿科西博士（Dr. Alice Accorsi）正在研究如何解決義大利的福壽螺農害，斯托瓦斯醫學研究所的首席科學家亞歷阿爾瓦拉多博士（Dr. Alejandro Sánchez Alvarado）建議她：「試試切除這些螺的一部分，看看牠們是否會再生？」

實驗結果令人震驚。阿科西博士表示：「在眼睛被完全切除後，不到2週就能看到再生的早期跡象，1個月內，1隻新重建的眼睛就恢復了。」這種速度與精準度，揭示了探索感覺器官再生機制的巨大潛力。

研究團隊發現，眼睛的再生過程分為4個關鍵階段，而人類在受傷後，僅能完成第一階段的「傷口癒合」。因此，理解觸發後續階段的機制，可能成為人類眼部健康的關鍵發現。

科學家已將注意力鎖定在1個名為pax6的關鍵基因上，該基因已知在脊椎動物與果蠅的眼睛發育中扮演重要角色。當研究人員在基因編輯的福壽螺中破壞此基因的功能時，新一代的螺雖然健康，卻無法長出眼睛，證實了pax6的重要性。

阿科西博士補充道：「許多在蝸牛眼睛再生過程中活躍的基因，同樣也參與了脊椎動物的眼睛發育。這項發現暗示，雖然蝸牛與人類的眼睛是獨立演化的，但它們依賴一套共享的基因組件。這也為比較研究奠定基礎，可能為修復或再生人類組織的策略提供寶貴見解。」

