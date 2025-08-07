為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    閃電史上最長紀錄出爐！ 「超閃電」橫跨美國3州長達830公里

    聯合國世界氣象組織（WMO）近日認證，一道發生於2017年10月22日、長達515英里（約830公里）的「超閃電（megaflash）」為全球歷史上最長的閃電紀錄。閃電示意圖，與新聞無關。（法新社）

    2025/08/07 14:01

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國世界氣象組織（WMO）近日認證，一道發生於2017年10月22日、長達515英里（約830公里）的「超閃電（megaflash）」為全球歷史上最長的閃電紀錄。該閃電橫跨美國德州、奧克拉荷馬州及密蘇里州，遠超一般閃電平均長度不到10英里（約16公里）的規模。

    綜合外媒報導，根據WMO說明，這道閃電從德州東部一路延伸至接近堪薩斯市，全程830公里相當於開車需時8小時、搭機約90分鐘。這道閃電打破2020年創下的477.2英里（約768公里）紀錄，刷新人類觀測以來的極端閃電紀錄。

    報導指出，「超閃電」是指自單一雷暴系統中延伸極長距離的閃電現象。WMO專家、亞利桑那州立大學地理科學教授瑟維尼（Randall Cerveny）指出，這類閃電通常發生在雷暴上層，大約1萬至1萬8000英尺（約3000到5500公尺）的高度，雖然延伸距離驚人，卻極少波及地面。

    瑟維尼表示：「我們直到10年前，才因新技術的出現得以偵測閃電的起點與終點，才開始真正了解這種現象。」此次紀錄也是透過重新分析當年氣象衛星資料才被發現。瑟維尼指出，「超閃電」雖然罕見，但並非獨特現象，已在美國、阿根廷及南法出現過，科學家也推測中國與澳洲亦具相關條件。在美國大平原地區，來自墨西哥灣的溫暖濕氣與北方冷氣團交會，容易引發強烈雷暴，成為「超閃電」溫床。

    此次閃電發生於一場橫掃美國中部多州的強烈暴風中，覆蓋範圍廣大，從德州延伸至愛荷華、密蘇里等地，條件罕見。專家指出，未來隨著觀測技術持續進步，預期將發現更長、更極端的閃電現象。

    WMO極端天氣與氣候委員會負責全球各項氣象極值的官方紀錄，涵蓋溫度、降雨、風速、龍捲風、冰雹與閃電等項目。WMO秘書長薩烏羅（Celeste Saulo）在聲明中表示，這項新發現凸顯出「具電性雲層所產生的超長閃電，對航空安全及野火風險帶來潛在威脅」。

