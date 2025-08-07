為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    豪宅變「嬰兒工廠」？警破門驚見22娃 神秘華裔爸媽遭FBI調查

    位於美國加州亞凱迪亞市（Arcadia）的一棟豪宅，其屋主為張女（Silvia Zhang）與玄男（Guojun Xuan）。警方在此處發現了數十名透過代理孕母出生的嬰幼兒，並引發FBI介入調查。（美聯社）

    位於美國加州亞凱迪亞市（Arcadia）的一棟豪宅，其屋主為張女（Silvia Zhang）與玄男（Guojun Xuan）。警方在此處發現了數十名透過代理孕母出生的嬰幼兒，並引發FBI介入調查。（美聯社）

    2025/08/07 12:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕今年5月初，因一名嬰兒疑似受虐被送醫，美國洛杉磯警方前往亞凱迪亞市（Arcadia）一棟九房豪宅進行調查，並在屋內發現了另外15名由保姆照護的3歲以下孩童。

    《華爾街日報》6日報導，警方後續在其他地點又找到了6名兒童，總計22名。居住在該豪宅的一對華裔男女，張姓女子（Silvia Zhang）與玄姓男子（Guojun Xuan），表示他們是所有22名兒童的父母，出生證明也如此記載。但這些孩子在短時間內出生於美國各地，引發了警方的疑慮。

    地方當局已將這些兒童安置於寄養家庭，並通知聯邦調查局（FBI）介入。該豪宅同時登記為一家名為「馬克代孕」（Mark Surrogacy）的公司總部，經理人即為張女。

    多位曾為該公司服務的代理孕母向媒體表示，張女在家庭狀況上誤導了她們，並已向聯邦探員提供資訊。探員告知她們，調查正聚焦於這對夫婦是否販售透過該機構出生的嬰兒。張女對此予以否認。

    這起案件已引發商業代孕產業的擔憂。業內人士擔心，此案與中國的連結以及透過代孕獲得的大量孩童，可能促使當局加強對這個目前監管寬鬆的產業的審查。根據埃默里大學的研究，2014至2020年間，美國約41%的跨國代孕委託父母為中國公民。

    張女在受訪時表示，她與玄男只是想擁有一個大家庭，並稱他們有能力撫養這些孩子。然而，多位代理孕母指出，張女當初向她們謊稱自己沒有孩子，以博取同情。

    65歲的玄男（Guojun Xuan，左）與其38歲的伴侶張女（Silvia Zhang，右）於今年五月被捕。（圖：亞凱迪亞市警察局）

    65歲的玄男（Guojun Xuan，左）與其38歲的伴侶張女（Silvia Zhang，右）於今年五月被捕。（圖：亞凱迪亞市警察局）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播