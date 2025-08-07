豪宅變「嬰兒工廠」？警破門驚見22娃 神秘華裔爸媽遭FBI調查

位於美國加州亞凱迪亞市（Arcadia）的一棟豪宅，其屋主為張女（Silvia Zhang）與玄男（Guojun Xuan）。警方在此處發現了數十名透過代理孕母出生的嬰幼兒，並引發FBI介入調查。（美聯社）

2025/08/07 12:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕今年5月初，因一名嬰兒疑似受虐被送醫，美國洛杉磯警方前往亞凱迪亞市（Arcadia）一棟九房豪宅進行調查，並在屋內發現了另外15名由保姆照護的3歲以下孩童。

《華爾街日報》6日報導，警方後續在其他地點又找到了6名兒童，總計22名。居住在該豪宅的一對華裔男女，張姓女子（Silvia Zhang）與玄姓男子（Guojun Xuan），表示他們是所有22名兒童的父母，出生證明也如此記載。但這些孩子在短時間內出生於美國各地，引發了警方的疑慮。

地方當局已將這些兒童安置於寄養家庭，並通知聯邦調查局（FBI）介入。該豪宅同時登記為一家名為「馬克代孕」（Mark Surrogacy）的公司總部，經理人即為張女。

多位曾為該公司服務的代理孕母向媒體表示，張女在家庭狀況上誤導了她們，並已向聯邦探員提供資訊。探員告知她們，調查正聚焦於這對夫婦是否販售透過該機構出生的嬰兒。張女對此予以否認。

這起案件已引發商業代孕產業的擔憂。業內人士擔心，此案與中國的連結以及透過代孕獲得的大量孩童，可能促使當局加強對這個目前監管寬鬆的產業的審查。根據埃默里大學的研究，2014至2020年間，美國約41%的跨國代孕委託父母為中國公民。

張女在受訪時表示，她與玄男只是想擁有一個大家庭，並稱他們有能力撫養這些孩子。然而，多位代理孕母指出，張女當初向她們謊稱自己沒有孩子，以博取同情。

65歲的玄男（Guojun Xuan，左）與其38歲的伴侶張女（Silvia Zhang，右）於今年五月被捕。（圖：亞凱迪亞市警察局）

