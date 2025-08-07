為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    挑戰世界紀錄！美國男種出「巨型向日葵」 只差30公分破紀錄

    美國印第安納州一名園藝愛好者近期種出一株26英尺8吋（約8.13公尺）超高向日葵，不僅已打破美國紀錄，更直逼金氏世界最高紀錄，只差約30公分便可打破紀錄。（圖擷自「WANE 15 News」YouTube頻道）

    2025/08/07 11:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州一名園藝愛好者近期種出一株26英尺8吋（約8.13公尺）超高向日葵，不僅已打破美國紀錄，更直逼金氏世界最高紀錄，只差約30公分便可打破紀錄。

    綜合外媒報導，居住韋恩堡男子巴比奇（Alex Babich）是當地極限園藝家，他在6年前與孩子一起種向日葵，原本只是親子活動，如今卻成為外界關注的焦點。這株名為「幸運草」（Clover）的向日葵，高度已達26英尺8吋（約8.13公尺），超越美國與北美紀錄，目前只差不到30公分就能超越2014年由德國創下的30英尺1吋（約9.16公尺）世界紀錄。

    巴比奇透露，他一開始並未以打破紀錄為目標，直到幾天前發現這株向日葵竟一夜間驟增6英吋（約15公分），才萌生挑戰世界紀錄的想法，不久前已聯繫金氏世界紀錄單位，希望官方能前來測量與認證。

    巴比奇坦言，「我真的很驕傲。我來自烏克蘭，1991年從車諾比逃出來後移民美國，隨後定居韋恩堡。我們受到很多人的支持，也想回饋社區，所以想把這項紀錄帶回美國。」

    據悉，為保護這株「幸運草」，韋恩堡市政府也伸出援手，提供升降平台機協助固定花莖並防範松鼠搗亂。

    熱門推播