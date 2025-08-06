穿狗狗裝參加視訊? 吐出粉舌露餡 日本「北京犬」萌翻一票人

日本飼主分享，他與公司同事開線上會議，愛犬在他腿上坐好，呆萌模樣成全場焦點。（圖擷取自@dondon_donkichi 社群平台「X」）

2025/08/06 22:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名日本飼主分享，他與公司同事一起開線上會議，期間愛犬乖巧地待在他腿上坐好，呆萌模樣瞬間成為全場焦點，同事甚至還以為他穿上「狗狗圖案衣服」，讓他頓時哭笑不得，逗趣畫面曝光後，吸引逾130萬名網友朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ペキのどんきち」的日本網友，分享上月他居家辦公進行視訊會議時，把家中1歲大的北京犬Donkichi（どんきち）抱到他的大腿坐好。從照片顯示，身穿淺色上衣的原PO與米黃色的Donkichi，因顏色相近，加上Donkichi的小腦袋位置，恰好在原PO的胸口正中央，導致兩者完美融合。

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原PO表示，同事還以為他穿著非常立體的狗臉圖案衣服，直到看到Donkichi不斷朝著鏡頭吐著粉嫩小舌頭，才驚覺是一隻活生生的狗狗。原PO笑說，視訊會議開始前，Donkichi跑到自己的腿邊，他覺得若讓愛犬參加會議肯定會很有趣，果不其然，Donkichi一出現立即成為眾人焦點，且一直在鏡頭保持很開心的可愛神情。

照片曝光後，被Donkichi萌翻的網友紛紛笑說，「也太合身了」、「完全融為一體」、「這件衣服我一定買！」、「它看起來真的很像衣服」、「笑到出聲！太可愛了啦！」、「顏色、對比、位置都完美結合」、「我真的很想要有Donkichi圖案的衣服」、「你乾脆就照這個設計做成運動衫，然後再穿去開一次會吧！」。

1歲大的北京犬Donkichi（どんきち）。（圖擷取自@dondon_donkichi 社群平台「X」）

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