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    牙齒成證據！ 新研究：侏儸紀巨型恐龍超級挑食

    科學家研究恐龍化石，發現侏羅紀時代的巨大草食性恐龍其實很挑食。恐龍化石示意圖。（歐新社）

    科學家研究恐龍化石，發現侏羅紀時代的巨大草食性恐龍其實很挑食。恐龍化石示意圖。（歐新社）

    2025/08/06 16:31

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕科學家最新研究發現，侏羅紀時代的巨大草食性恐龍其實「各吃各的」，藉由分食植物的不同部位避免競爭，得以在同一棲地共存。這是美國德州大學奧斯汀分校地質學家團隊，透過分析恐龍牙齒琺瑯質中的鈣同位素，首次找到直接證據證明這些恐龍的飲食有明顯區隔。

    根據《SciTechDaily》報導，研究人員好奇，這些體型龐大的草食性恐龍怎麼能生活在同一地區，「現在我們終於找到了答案。」研究顯示，即使不同恐龍吃的是同一棵植物，也可能選擇不同部位，如嫩芽、葉片或木質枝幹。

    該研究對象為五種來自美國猶他州「卡內基化石採石場」的史前動物，包括長頸的劍龍屬（Camarasaurus）、喜愛柔軟植物的曲背龍（Camptosaurus）、雜食型的梁龍（Diplodocus），以及兩種肉食性動物異特龍（Allosaurus）與鱷形爬行動物闊堅齒鱷屬（Eutretauranosuchus）。研究團隊從17個個體的牙齒化石中取得樣本，進行同位素分析，成功重建其食性偏好。

    傳統認為這些草食性恐龍依據體型高度分層取食，如高的吃樹冠、矮的吃地表植物，但新研究顯示牠們更可能是挑選植物「部位」來進食。這與牠們嘴部形狀、咬合結構的差異相符。研究也支持長頸恐龍擁有靈活脖子、能節能取食的理論。

    至於肉食性動物方面，異特龍與闊堅齒鱷屬的同位素資料顯示，可能存在部分重疊的食物來源。不過，前者以其他恐龍為主食，後者則更可能偏好魚類，說明兩者在生態位上仍有分化。

    這項研究刊登於《古地理學、古氣候學與古生態學》期刊，進一步證實侏羅紀時期的生態系複雜且高度分化，植物資源豐富到足以支撐多種巨型恐龍共存。

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