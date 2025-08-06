別急著丟！日本文具品牌揭「橡皮擦紙套」背後用途

日本蜻蜓牌文具揭曉橡皮擦紙套的真正用途。（擷取自蜻蜓牌官網）

2025/08/06 11:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名文具品牌蜻蜓（Tombow）近日揭曉一個關於橡皮擦的小知識，外層的紙套其實不只是裝飾，而是為了防止橡皮擦和其他物品「黏在一起」。

蜻蜓牌文具官方X帳號日前發文解釋，橡皮擦主要成分之一是「柔軟劑」，當它長時間接觸同樣以石油為基礎的產品，例如塑膠尺或自動鉛筆時，柔軟劑會從濃度較高的橡皮擦轉移到濃度較低的物品上，導致兩者發生黏連。紙套的存在，正是因為紙不是石油衍生物，不會吸收柔軟劑，因此能避免橡皮擦與其他物品互黏。

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消息曝光後引發網友熱烈討論，不少人驚呼，「我以前覺得紙套礙事都會拆掉，結果橡皮擦黏到抽屜的塑膠托盤」、「原來如此，怪不得我的橡皮擦和尺子總是黏在一起」、「這就是為什麼防滑手套洗的時候會黏在一起的原因。我學到了新東西」、「，幾十年的謎團終於解開了」。

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