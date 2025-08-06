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    全球唯一白化大猩猩「雪花」享年38歲 病因與基因缺陷有關

    白化症大猩猩「雪花」（Snowflake），攝於西班牙巴塞隆納動物園。牠以雪白的毛皮、粉紅色的皮膚與獨特外貌聞名全球。（圖：Ettore Balocchi/Flickr, CC BY 2.0）

    白化症大猩猩「雪花」（Snowflake），攝於西班牙巴塞隆納動物園。牠以雪白的毛皮、粉紅色的皮膚與獨特外貌聞名全球。（圖：Ettore Balocchi/Flickr, CC BY 2.0）

    2025/08/06 09:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《IFLScience》報導，1966年，在赤道幾內亞叢林中，一隻毛色雪白、雙眼淡色的大猩猩幼崽被意外發現，牠後來成為全球唯一有正式紀錄的白化大猩猩，名為「雪花」（Snowflake）。

    這隻西部低地大猩猩（Gorilla gorilla gorilla）隨後由西班牙靈長類學家皮安德（Jordi Sabater Piand）帶回巴塞隆納動物園飼養，迅速引起媒體關注，1967年更登上《國家地理》雜誌封面，成為國際焦點。

    醫學研究顯示，雪花罹患的是「非症候型皮膚－眼睛白化症」（non-syndromic oculocutaneous albinism），因缺乏黑色素（melanin），導致皮膚、毛髮及眼睛呈現白化，並可能伴隨視力障礙。此症屬於隱性遺傳，需雙親皆為帶因者，後代才會發病。

    2013年，西班牙進化生物學研究所科學家針對雪花進行基因定序，發現其基因中存在明顯的「近親繁殖」（inbreeding）痕跡。研究推測，牠的祖父輩攜帶致病基因，後代再次交配，導致雪花同時遺傳兩份突變基因。

    儘管有遺傳缺陷，雪花仍與三隻雌猩共育21名子代，並留下數位孫輩。根據《IFLScience》報導，牠一度因脾氣急躁接受抗憂鬱藥物治療，但並未影響其生殖能力。

    2003年，雪花因罹患皮膚癌病逝，享年約38歲。科學家指出，缺乏黑色素使其更易受紫外線傷害，增加罹癌風險。在圈養條件下，大猩猩壽命可達50歲，此年齡已屬中高。

    至今，雪花仍是唯一一隻被完整研究並留有基因紀錄的白化大猩猩。相似案例僅見於婆羅洲的白化紅毛猩猩「阿爾芭」（Alba），目前已回歸野外棲地。

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