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    糗！日本旅遊App報導誤寫「4188℃」 網嚇爛︰全人類要被熱死了

    群馬縣伊勢崎市更在今（5）日下午創下日本最高溫紀錄，不料有媒體不慎寫錯數字，出現毛骨悚然的「4188度」，令不少日本網友倒吸一口氣，直言世界末日來臨了。（圖擷取自@Mr_Bluegoat 社群平台「X」）

    群馬縣伊勢崎市更在今（5）日下午創下日本最高溫紀錄，不料有媒體不慎寫錯數字，出現毛骨悚然的「4188度」，令不少日本網友倒吸一口氣，直言世界末日來臨了。（圖擷取自@Mr_Bluegoat 社群平台「X」）

    2025/08/05 22:57

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到夏季熱浪影響，日本各地從今年7月起陷入炎熱酷暑，群馬縣伊勢崎市更在今（5）日下午，被當地氣象單位觀測到出現41.8度，打破日本上月底創下的最高溫紀錄。連日高溫引起多家日媒報導，未料有網路媒體不慎寫錯數字，出現毛骨悚然的「4188度」，令不少日本網友倒吸一口氣，直言世界末日來臨了。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「tΦchiΦ428」的日本網友，今日下午發文分享一張截圖，為日本旅遊App「SmartNews」發布有關群馬縣伊勢崎市高溫新聞。然而仔細一看，新聞標題所寫的數字，並非當地氣象單位觀測到的41.8度，而是不慎寫成「4188度」，原PO忍不住對此吐槽，「悲報，伊勢崎市溫度超過4000度被燒毀了。」

    貼文吸引逾500多萬人次瀏覽，網友們紛紛驚呼，「冰河時期的反面」、「伊勢崎變成陶器窯了？」、「與太陽黑子的溫度差不多」、「這溫度足以讓全人類滅亡」、「這溫度是紅蓮哥吉拉熱線的3倍以上」、「還沒熱過太陽，因為太陽表面高溫約6000度左右」、「太誇張了，超過科學家推測原子彈爆炸溫度（約3000至4000度）」。

    此外，也有網友調侃群馬居民再次創下新的傳說，「我還是不懂群馬」、「群馬縣新恐怖傳說」、「果然群馬是日本魔境」、「能在4000度高溫外出的伊勢崎居民，根本是巨人兵」、「向那些成為群馬帝國武器開發犧牲品的群馬居民致敬」、「我常聽到有人開玩笑說，群馬並不屬於日本，但我從沒想過它也不屬於地球」。

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