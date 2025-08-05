日本高知市夜空驚見「不明飛行物」 身分至今成謎

日本高知市夜間上空出現「未確認飛行物體」（UFO），目前尚未確定實際身分。（擷取自X）

2025/08/05 22:58

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月30日晚間9點，民眾在日本高知市中心商店街南側約600公尺的橋上方，拍到上空出現一團神秘發光物體，畫面中可見一道波動的藍白色光芒在空中緩慢飄移。影片曝光後，在近日又引起不少當地民眾關注。

日媒《LIVEDOOR》報導，目擊民眾表示，當時的光體外型類似V字形鳥群，藍色和白色的光在空中閃爍漂浮約兩分鐘，隨後往北方消失。因為當時正值夏季傳統祭典「夏越祭」，起初他以為是無人機或鳥群，但近距離觀察後仍無法辨認其真實身份。

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對此，日本高知氣象台表示，當晚氣候穩定、幾乎無雲，已初步排除氣象可能。而當地天文館學者前田雄亮則指出，畫面中某個固定亮點應該是夜空中的亮星「牛郎星（Altair）」，但無法解釋隨之移動的光影。

除此之外，前田也分析，這個不明光體可能是一塊被強風吹起的布狀物，反射了周圍建物中強烈的藍色或綠色照明光源，產生類似「發光」的錯覺。他指出當日曾發布雷電警報，風速達每秒5公尺，具備讓物體飄浮的環境條件。

因為現場沒有更多目擊者紀錄下畫面佐證該光體屬「未確認飛行物體」（UFO），目前這道光影的身分仍成謎。但前田也表示，如果未來能找到墜落物體，或許可以解開謎團。但目前只能說它是空中未確認的反光物。

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