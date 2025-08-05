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    秒回台灣！法國羅浮宮外驚見台灣發票 網笑翻：發票過得都比我好

    網友分享，在法國羅浮宮外的地板上，竟看到台灣超商的發票，示意圖。（資料照）

    網友分享，在法國羅浮宮外的地板上，竟看到台灣超商的發票，示意圖。（資料照）

    2025/08/05 18:51

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕你有想過在巴黎羅浮宮外，會看到台灣的發票嗎？網友分享一段畫面，在法國羅浮宮外的地板上，竟看到台灣超商的發票。影片曝光後，引起網友熱議，有不少人也分享自己在世界各地看到台灣痕跡的經歷。

    日前網友在Threads分享一段影片，畫面中一開始是位於法國巴黎的羅浮宮外，接著鏡頭往下一帶，驚見地上竟然出現台灣7-ELEVEN的發票！突如其來的「台味」讓原PO不禁開玩笑說，「誰的發票掉在巴黎羅浮宮了」？

    影片曝光後，吸引超過百萬人觀看，網友紛紛留言，「連發票都去過羅浮宮了，我還沒」、「發票：第一次出國就參觀羅浮宮有點緊張」、「一秒回到台灣？」、「也太扯了吧，發票居然免費出國了」！就連全家便利商店的官方小編也來湊熱鬧，在貼文底下留言「幫你看過了，沒中。下次來全家試試看」。

    這張小小的發票也意外掀起網友對「台灣人在國外留下痕跡」的集體記憶。不少人分享親身經歷，「泰國鄉村的加油站廁所，看到台中往桃園的高鐵票」、「誰吃完的義美小泡芙，丟在布拉格街頭」、「沒事！之前在奈良車站我撿到檳榔袋」、「野生早餐店奶茶出沒阿姆斯特丹」。

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