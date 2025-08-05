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    請尪買電視竟扛「巨無霸」回家 美國人妻傻眼網笑翻

    美國德州一對夫妻翻修住家期間，妻子請丈夫去買電視，未料老公竟扛了一台98吋大型電視回家，並火速將這個巨無霸戰利品安裝好，讓妻子對此感到既震驚又哭笑不得。（圖擷取自@laurynfranks Tiktok，本報合成）

    美國德州一對夫妻翻修住家期間，妻子請丈夫去買電視，未料老公竟扛了一台98吋大型電視回家，並火速將這個巨無霸戰利品安裝好，讓妻子對此感到既震驚又哭笑不得。（圖擷取自@laurynfranks Tiktok，本報合成）

    2025/08/05 18:50

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州近期發生一起趣聞，當地一對夫妻翻修住家期間，妻子將放置在主臥室電視的採購工作，全權交給了丈夫，未料老公去一趟商場，竟扛了一台98吋大型電視回家，並火速將這個巨無霸戰利品安裝好，目睹老公一連串行為的妻子，對此感到既震驚又哭笑不得。

    綜合外媒報導，與家人一起住在德州的給國人妻羅琳（Lauryn Windham Franks），上月22日在社群平台發布一段影片，只見她的丈夫悠哉地躺在臥室的床上，拿著遙控器設定剛買回來、比自家小孩還要巨大的智慧型電視，臉上掛著幸福又滿足的神情。影片曝光後，吸引逾1000萬人次觀看，在網上引發熱烈迴響。

    網友們留言調侃，「時代廣場少了一塊螢幕」、「歡迎來到您的家庭劇院！」、「這恐怕是從運動酒吧買回家的」、「可不是每個人的主臥室裡都能有大螢幕呢」、「先生，這裡不是電影院，人們還要睡在這裡呢」、「他現在肯定要叫妳在主臥室舉辦家庭電影之夜了」、「說實在的，妳讓男人獨自去買電視，就是這個結果」。

    事後羅琳接受媒體採訪，坦言自己原本希望能在臥室內放上外型精美的「畫框電視」（frame TV），沒想到丈夫居然買了一台巨大電視，足以在家舉行露天汽車電影院，雖然她一度為此感到很懊惱，但也很快調整好心情，「說實話，我不在乎他買什麼，就像他平時不在乎我買什麼家具一樣。」

    @laurynfranks

    I was thinking more of a pretty frame tv but okay…

    ♬ original sound - Lauryn Windham Franks

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