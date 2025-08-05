恐龍吸過的空氣找到了！ 化石牙齒還原古代空氣

科學家利用恐龍牙齒，還原1.5億年前空氣。圖為示意圖。（路透）

2025/08/05 16:00

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕一批白堊紀和侏羅紀恐龍牙齒，為科學家了解史前氣候提供新窗口。透過研究化石中氧同位素來推斷大氣中二氧化碳含量，德國哥廷根大學地球化學家馮達肅（Dingsu Feng）領導的研究小組近日還原恐龍呼吸的空氣。

根據《Science Alert》報導，德國美因茨大學地球科學研究所古生物學家圖特肯（Thomas Tütken）表示，即使在長達1.5億年後，恐龍吸入的中生代大氣中氧分子同位素痕跡，仍然保存在化石牙釉質中，告訴人類關於古代大氣成分訊息。

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附著在二氧化碳上的氧原子，就是種同位素。該團隊特別尋找一種名為氧-17的同位素示蹤物。示蹤物是人為加入特定體系的標記物，功能在於觀測、研究和測量物質在物理、化學或生物過程中行為與性質。

大氣中某些過程導致二氧化碳中這種特定同位素含量降低，而二氧化碳隨後被生物吸入。圖特肯解釋，這種同位素一小部分在生物礦化過程中被納入牙釉質，並在脊椎動物組織中存活數百萬年，可用來推斷過去二氧化碳水平。

該團隊利用從歐洲各地博物館收藏的標本中提取的牙釉質粉末進行研究，得出結論是中生代時期二氧化碳濃度很高。例如侏羅紀晚期，二氧化碳濃度約每百萬分之1200；白堊紀晚期，二氧化碳濃度約每百萬分之750。相較之下，地球大氣中目前二氧化碳濃度約每百萬分之430。

目前此研究，已發表在《美國國家科學院院刊》上。

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