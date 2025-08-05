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    土撥鼠也搶車？自駕遊客鑰匙遭叼走 村民合力蹲地挖洞救援

    中國一名男子在自駕遊期間，遭土撥鼠叼走鑰匙，引起熱議。示意圖。（資料照）

    中國一名男子在自駕遊期間，遭土撥鼠叼走鑰匙，引起熱議。示意圖。（資料照）

    2025/08/05 18:51

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕出門旅遊不怕遇強盜，最怕遇上「動物小偷」！中國一名男子在四川自駕旅遊，沒想到在短暫停留休息時，掛在腰間的車鑰匙竟遭一隻土撥鼠「趁機叼走」，當場讓眾人都傻眼。消息曝光後，不少人也質疑事件真偽，對此發布影片的「狗哥」出面還原過程，澄清確有其事，只是為了敘事生動，才用了「土撥鼠拔走車鑰匙」來誇飾整起事件。

    綜合中媒報導，2日下午，狗哥與友人自駕行經四川一帶，期間在路旁休息整頓時，意外遭到土撥鼠「拔走車鑰匙」。他指出，車鑰匙不慎被一隻土撥鼠叼走，當場直接被帶進洞穴裡，當時剛好有多位村民在場，得知情況後立刻熱心出手，一起蹲地挖洞想找回鑰匙。

    對此，有部分網友質疑，「土撥鼠怎麼可能拔鑰匙？」根本是在炒作流量，而狗哥也坦言，所謂「拔走」其實只是誇張用語。他解釋，當時是車主把鑰匙掛在腰間上，沒想到土撥鼠靠近後一口叼走，並拖回洞穴中，「所以不是從車上硬拔啦，但過程真的很離奇！」

    狗哥透露，雖然當天並沒有馬上找回車鑰匙，但好在車輛可以透過手機遠端發動，並沒有耽誤後續的行程。當地的工作人員也證實，這種情況十分罕見，「雖然這裡土撥鼠很多，但這還是第一次聽說車鑰匙被叼走，現在已經找到了，是村民們合力尋找一個多小時，從土撥鼠洞裡找回的」。

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