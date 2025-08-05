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    寵物變飼料！丹麥動物園公開徵求民眾捐贈兔子、天竺鼠餵食猛獸

    丹麥奧爾堡動物園近期公開向民眾徵求兔子、天竺鼠等寵物，以作為園內掠食者（如獅子）的飼料，引發廣泛討論。圖為獅子進食的示意圖。（路透資料照）

    丹麥奧爾堡動物園近期公開向民眾徵求兔子、天竺鼠等寵物，以作為園內掠食者（如獅子）的飼料，引發廣泛討論。圖為獅子進食的示意圖。（路透資料照）

    2025/08/05 10:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥一家動物園正向民眾發出一個令人不安的請求：捐出您家中不想要的兔子、天竺鼠，甚至是馬匹，以作為園內圈養掠食者的飼料。

    哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，位於丹麥北部的奧爾堡動物園（Aalborg Zoo）在社群媒體上發文稱：「在動物園裡，無論是從動物福利還是專業誠信的角度，我們都有責任模仿動物的自然食物鏈。」

    園方表示，雞、兔子與天竺鼠是其掠食者飲食的重要組成部分，牠們需要的是「完整獵物」（whole prey），以模擬在野外的狩獵行為。貼文寫道：「如果您有因故必須離開的健康動物，歡迎隨時捐贈給我們。這些動物將由訓練有素的工作人員進行溫和的安樂死，隨後用作飼料。這樣一來，沒有任何東西被浪費。」

    該動物園表示，他們在平日上午10點至下午1點之間，接受捐贈的兔子、天竺鼠和雞，但一次不超過4隻。

    在其官方網站上，動物園也明確表示接受馬匹捐贈。網站說明，馬匹必須在捐贈前至少1個月內未接受過疾病治療，且體型大小需符合規定。由於馬匹屬於捐贈性質，捐贈者甚至可以獲得其價值的稅收減免。

    園方補充道：「我們的需求全年都在變化，有時可能需要排隊等候。」

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