2300年刺青術重現 西伯利亞女木乃伊揭古代紋身密碼

根據照片創建的西伯利亞巴澤雷克5號墓女性木乃伊的3D模型。最新的高解析度攝影技術，正是在這具遺體上，揭示了其手臂紋身的複雜工藝細節。（圖：M. Vavulin / Antiquity Publications Ltd.）

2025/08/05 09:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《Live Science》報導，考古學家運用近紅外線影像技術，在一具2300年前的女性木乃伊身上，發現了古代紋身藝術的製作細節。相關研究已發表於《古代》（Antiquity）期刊。

這具木乃伊屬於著名的「巴澤雷克冰木乃伊」（Pazyryk ice mummies）群體。這支繁盛於鐵器時代的游牧文化，是古代斯基泰（Scythian）世界的一部分，他們會將貴族埋葬在西伯利亞永凍土的巨大墳塚（kurgans）中，使得遺體與身上的紋飾得以保存。

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最新的研究，便是聚焦於其中一具約50歲的女性木乃伊。高解析度攝影揭示，其雙手與前臂皆有紋身，右前臂的圖樣看似描繪了虎、鹿與豹等動物。這些紋身的線條粗細均勻，顯示是採用多種工具「手刺」（hand-poke）而成。

研究團隊指出，部分線條由緊密束綁的多點工具完成，其他較細的線條則可能出自單點器具。圖紋的重疊痕跡，也揭示了紋身師多次停下與重新下針的施作過程。研究共同作者、美國田納西州考古部門的考古學家德特－沃爾夫（Aaron Deter-Wolf）表示，這些工具可能由植物刺製成，但因材質易於分解，至今尚未發現實物。

然而，研究也揭示一個特殊現象：許多紋身在屍體防腐過程中被切穿了。研究人員推測，這可能意味著巴澤雷克文化不認為紋身的意義會延伸至來世，但也可能具有某些儀式性意涵，此一部分仍有待進一步調查。

研究人員根據高解析影像描繪出的西伯利亞女性木乃伊右前臂紋身圖案。圖中可見看似為虎、鹿與豹等動物的搏鬥場景。（圖：D. Riday / Antiquity Publications Ltd.）

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