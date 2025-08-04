行李超標？正妹硬塞行李箱成功通關 畫面吸千萬人朝聖

女乘客當場使出「蠻力」，硬將隨身行李箱擠進機場的測量框內，最終成功通過檢查。（圖擷取自@summermken_official Tiktok，本報合成）

2025/08/04 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近來法國巴黎機場發生一起奇聞，一名女乘客在這座機場辦理登機期間，為證明行李箱尺寸不用支付200歐元（約新台幣7030元）的罰款，竟當場使出「蠻力」，硬將隨身行李箱擠進機場的測量框內，最終成功通過檢查。女子闖關奇招全被同型友人拍下並上傳至社群，吸引破千萬人次點閱，引發網友熱議。

省下7000元罰款

綜合外媒報導，引發各界討論的影片主人翁阿麗娜（Arina），在上月23日在短影音平台TikTok（抖音國際版）發布一段影片，標題直言「絕對不放棄，特別是為了200歐元」。根據阿麗娜透露，這段影片拍攝背景，是她先前準備從法國巴黎機場搭乘西班牙廉航伏林航空（Vueling）前往倫敦，在辦理登機期間發生的不愉快事件。

請繼續往下閱讀...

從影片顯示，阿麗娜被伏林航空的地勤人員要求將她的黃色行李箱，放入現場登機行李的測量框內，以便確認是否符合登機尺寸限制（最高40×30×20公分），而阿麗娜則是毫不猶豫地，將自己的行李箱拼命幾擠進測量框內，上下來回壓了至少6次，期間還不斷調整角度，最終成功將行李箱塞了進去，讓現場地勤與附近旅客震驚不已。

影片曝光後，累積超過1600多萬人次瀏覽，讓阿麗娜因此在網上爆紅，事後她在受訪時透露，地勤對她真能塞將行李箱塞進去感到「非常驚訝」，還稱讚她一定是鍛鍊得很強壯才辦得到。阿麗娜強調，她購買前早就確認過行李箱尺寸，百分之百確認符合伏林航空的標準，因此被地勤懷疑尺寸時，她以堅定的行動證明自己不用額外付費。

報導指出，伏林航空與多家歐洲廉航空司一樣，對手登機行李箱的規格極嚴格，若被抓到超過標準，會當場向旅客收取75至88歐元（約新台幣2636至3093元）的費用，還傳出有部分員工會因此獲得額外的績效獎金。在此之前，瑞恩航空（Ryanair）、易捷航空（EasyJet）等廉航，就曾發生員工抓到超標行李箱獲得額外收益的案例。

阿麗娜的這段遭遇，目前在社群平台引發巨大迴響，許多網友紛紛留言讚賞她的實際行動力，「太真實了」、「航空公司超小氣」、「抱歉我一開始懷疑妳了！」、「拜託發明可拆卸輪子的行李箱」、「我完全懂她為什麼這麼憤怒」、「航空公司行李規範真讓人受不了」、「看她的表情根本在說『我就說可以』」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法