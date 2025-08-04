夢幻樂園不夢幻！迪士尼前員工親揭園內工作真實樣貌

迪士尼前員工揭露了在迪士尼工作的真實日常；示意圖。（彭博）

2025/08/04 21:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼樂園是許多遊客眼裡的夢幻天堂，但有員工揭露，其實在迪士尼樂園的工作生態，就跟一般職場一樣，同樣會有員工抱怨工作、抱怨工作內容等。他以前員工的角度分享，讓外界一窺這些工作人員在夢幻城堡背後的真實職場樣貌。

據日媒《Diamond online》報導，報導中引述了東京迪士尼前員工笠原一郎在其專書《迪士尼演員們的喧鬧日常》中的內容。笠原一郎稱，他在57歲進入東京迪士尼工作，直到65歲退休，即使在看似夢幻的地方工作，但事實就是沒有一份工作充滿樂趣和幸福。

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他在文中介紹，迪士尼園區內設有好幾間休息區，員工會選擇自己方便的地方休息，也因此，一個空間會包含設施控管人員、餐飲人員，或是表演者等等，正因為休息空間裡面融入了各個職種，工作性質和氣質不同，就形成了獨特的職場文化，但也因為這樣可以觀察不同工作人員的特質。

像是「獨木舟探險」的表演人員普遍年輕、體格健壯，因為需要親自划槳，對體能要求極高。他接著提到，有名年輕男員工雖然入職前沒有訓練過，但經歷三年工作也自然練出結實的二頭肌。

相較之下，餐飲部門則以中年女性為主，工作仰賴團隊合作。她們就會常常出現「職場抱怨現場」，包括對新人的表現不滿、教育方式不均、抱怨客人等等，就如一般的職場環境。

相較之下，清潔人員就會是休息室中最安靜的存在，他們通常只會安靜地在休息區安靜用餐。笠原一郎也坦言，正因為個性與職務內容相似，才可以與這項職務相得益彰。其實，迪士尼樂園的工作，也與外面的工作環境相似，並非想像中的夢幻。

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