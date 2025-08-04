20歲男鑽漏洞佔地建國！ 內閣、國旗、護照通通有 還擁數百位公民

英國20歲青年傑克森在克羅埃西亞和塞爾維亞爭議領域之間一小片森林建立「威爾第斯自由共和國」，還設計了一面國旗。（圖翻攝自X平台）

2025/08/04 23:19

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自英國的青年在巴爾幹半島國家克羅埃西亞（Croatia）和塞爾維亞（Serbia）爭議領土之間的一小片森林自立為國，自己當起總統，還設有內閣、國旗、貨幣和護照，擁有超過400位公民，不過他和數名欲在該片森林定居者被克羅埃西亞政府驅逐出境，該名青年宣稱他所建立的國家正以「流亡政府」形式運作，近日受到外媒關注。

根據《紐約郵報》報導，來自英國的20歲青年傑克森（Daniel Jackson），發現克羅埃西亞和塞爾維亞爭議領域之間有一片位於多瑙河（Danube）沿岸、面積不到125英畝的森林，克、塞兩國皆未宣稱擁有主權，2019年5月30日，他正式宣布在該片森林建立國家，取名為「威爾第斯自由共和國」（Free Republic of Verdis），並設計了國旗、護照、發行貨幣、制定法律、創建內閣，一切有模有樣。

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傑克森本身是名數位設計師，「威爾第斯自由共和國」最早是他在線上遊戲《機器磚塊》（Roblox）建立的虛擬國家，後來如願搬到現實，國家的官方語言為英語、克羅埃西亞語和塞爾維亞語，最初包括他在內只有4個公民，但透過「線上招募」，現在已經擁有400多位公民。他宣稱，該國在地圖上被標記為「口袋地三號」（Pocket Three），目前是世界上第二小的國家，僅次於梵蒂岡。

不過在2023年10月，克羅埃西亞警方拘留了打算在該片森林定居的傑克森和數名「威爾第斯公民」，並將他們驅逐出境，「威爾第斯總統」傑克森更被終身禁止入境。傑克森無奈表示，「他們把我們驅逐出境，卻無法給出理由，只說我們對國土安全構成威脅。我們與克羅埃西亞當局存在許多問題，他們對我們很不友好，而且極具攻擊性，但我們還是希望未來能與他們建立良好的關係。」

傑克森表示，目前「威爾第斯自由共和國」正以「流亡政府」形式運作，他現在仍繼續爭取進入該片森林的權利，並希望有一天能夠回到那裏生活，「如果成功，我將辭去總統職務，並舉行選舉。」

「威爾第斯自由共和國」擁有自己的護照。（圖翻攝自X平台）

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