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    英國鼠王現身！民宅驚見巨鼠「身長近60公分」 照片瘋傳

    英國民宅發現巨鼠，長度約56公分，堪比小型貓狗。（圖擷取自FaceBool@David Taylor and Stephen Martin - Eston Ward Councillors）

    英國民宅發現巨鼠，長度約56公分，堪比小型貓狗。（圖擷取自FaceBool@David Taylor and Stephen Martin - Eston Ward Councillors）

    2025/08/04 18:50

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國東北部諾曼比（Normanby）一戶民宅驚現「超巨型老鼠」，長達22吋（約56公分），被形容體型堪比小型貓狗，引發地方議員警告當局鼠患危機。

    根據《Gazette Live》報導，這隻可能是英國發現巨大隻的老鼠被發現時已死亡，被捕捉後照片在網路上瘋傳，牠先前疑似在屋內築巢。當地社群曾多次通報在巷弄發現老鼠，尚不清楚牠是如何入侵屋內。

    地方議員泰勒（David Taylor）與馬丁（Stephen Martin）在臉書發文指出，鼠患問題與公共垃圾桶爆滿、餐廳亂丟廚餘，以及雜草叢生有關，為老鼠提供了食物與藏身空間。他們呼籲地方政府議會與相關機構合作，展開鼠害調查與撲殺行動。

    泰勒強調當地許多民眾已經不堪鼠患困擾，部分社會住宅與私人住家無害蟲處理服務，更加劇問題。雖然議會已設專員處理公共土地上的鼠患，但對於私人住宅僅提供建議，導致控制成效有限。

    議員也坦言，要展開大規模清除行動勢必耗資鉅額，但若不從源頭整頓，鼠患將成為地方持續性衛生風險。目前當局已與供水、住宅單位等合作夥伴合作研擬解方，官網上也提供居民防鼠指南。

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