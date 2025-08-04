黑皮膚藍眼睛！科學家揭萬年前歐洲祖先驚人樣貌

荷蘭古生物藝術家阿方斯・肯尼斯（Alfons Kennis）在其工作室中，展示重建「莫桑妮」（Mos'anne）面容的半身像模型。（法新社）

2025/08/04 08:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，一尊擁有深邃藍眼與深色肌膚、神情略帶羞怯的女性頭像近日成為古人類學界焦點。這具雕像名為「莫桑妮」（Mos'anne），是科學家與藝術家聯手，根據一具在比利時默茲河谷（Meuse Valley）發現的1萬500年前中石器時代女性遺骸重建，逼真程度為科學界樹立了新標竿。

這項由比利時根特大學（Ghent University）古人類學家德格魯特（Isabelle de Groote）領銜的跨領域計畫，旨在重現歐洲最後一批狩獵採集者的真實生活樣貌。德格魯特表示，由於「莫桑妮」的頭骨保存極佳，DNA殘留量豐富，讓團隊得以精準還原其外貌。

請繼續往下閱讀...

DNA分析證實，「莫桑妮」屬於西方狩獵採集者（Western hunter-gatherers）族群，與英國著名的「切達人」（Cheddar Man）有相似基因背景，皆擁有罕見的深膚色與藍眼睛組合，此發現打破了過去對歐洲原始人種的刻板印象。

重建工作由荷蘭「古生物藝術家」肯尼斯兄弟（Alfons and Adrie Kennis）耗時6個月完成。他們不僅是法醫學上的復原，更強調「賦予角色性格」。兄弟倆指出，他們從人類學家與與世隔絕部落首次接觸的影像中汲取靈感，捕捉那種「混雜著緊張與好奇的情緒」，並將其注入「莫桑妮」的神態中。

透過科學與藝術的結合，這位逝世逾萬年的女性得以重現，讓中石器時代的歐洲祖先樣貌更具體可感，拉近了古代人類與現代觀者之間的距離。此計畫不僅是技術的展演，更具備提升大眾科學素養、推廣考古教育的策略意義。

研究團隊表示，目前對「莫桑妮」的分析仍在持續進行，包括她的飲食結構與生活習性等。這尊雕像不僅是科學與藝術的結晶，也象徵著人類對自身起源永無止境的探索。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法