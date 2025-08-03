尼斯湖水怪再現蹤？遊客拍下神秘黑影 載浮載沉畫面曝

一名遊客拍下疑似「尼斯湖水怪」現蹤畫面，目前尚未被真實。（圖擷取自X）

2025/08/03 18:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）是蘇格蘭自古以來的神秘傳說。自1933年起，有目擊者看到一隻巨大動物在水面活動後，水怪的存在與否便不斷掀起討論。近日又有一名遊客在湖畔拍下疑似「尼斯湖水怪」頭部探出水面的畫面，影片曝光後又再次引發民眾熱議。

《每日郵報》報導，7月16日，一名遊客在尼斯湖畔旁的厄克特城堡（Urquhart Castle）散步時拍下一段影片──畫面顯示，一個黑色身影在湖中載浮載沉，似乎正在逆流而上。一旁的遊客同時也驚呼「天啊，那是什麼東西？」，更開始猜測「這不是樹枝」、「有可能是海豹」，也有人猜測，這可能就是傳說中的「尼斯湖水怪」。

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對此，當地尼斯湖中心（The Loch Ness Centre）的總經理在受訪表示，這段畫面再次激起了外界對尼斯湖之謎的好奇心與討論。她說「不管那是海豹、漂流木，還是真的是水怪頭部探出水面，這樣的目擊都令人興奮。我們期待有更多進一步的觀察與證據，能揭開真相。」聲明顯示了目前仍未確定遊客當時拍到的物體真實身分為何。

2023年，蘇格蘭尼斯湖中心與一個名為「探索尼斯湖」的志願研究小組合作，並在當年的8月26日及27日連續兩天在尼斯湖展開50多年來最大規模的搜索行動，當時也吸引來自世界各地的100名志願者參與。不過，當年在搜索行動結束後，仍沒有發現有關水怪的確切證據。

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