稀有白燕子現蹤苗縣銅鑼九湖村 愛鳥人士爭相拍攝

白燕子現蹤苗栗縣銅鑼鄉九湖村，愛好攝影人士拍下牠的風采。（圖由攝影家許釗滂提供）

2025/08/03 10:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕燕子四處可見，但在苗栗縣銅鑼鄉九湖國小附近，最近就出現一隻白色燕子,不僅引發附近居民引發好奇，也吸引許多愛鳥人士，帶著長鏡頭前來拍攝白燕子的風采。

燕子通常於每年3、4月間從東南亞等地飛來，進行繁殖，並於7月至9月間南遷。 台灣是牠們南北遷徙的中繼站，甚至在住家屋簷下築巢，因此一年四季都可見到燕子的身影，但以春夏季繁殖期和秋冬季過境期數量較多。

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最近在銅鑼鄉九湖國小附近，出現一群燕子，眼尖的地方人士於7月中旬發現一隻白色燕子，原以為是鴿子，但仔細察看後，確定是白燕子，地方居民觀察燕子一窩大約有5隻一起離巢，僅有這隻白燕子，起初母燕都會輪流餵食，過了1週後母燕不見了，小燕子就展開獨立生活自立更生。

罕見的白燕子的出現，連世居於九湖村的八旬耆老都沒見過白燕子，引發地方人士討論，認為九湖村是風水寶地，才會出現罕見白燕，消息靈通的愛鳥人士紛紛帶著相機和長鏡頭，從全國各地前來拍攝這隻白燕子。

有鳥友說，正常的燕子，背部和翅膀的羽毛主是黑色，腹部為白色，喉部為棕色，白化的燕子，可能是白化病引起的，白化病是一種遺傳性疾病，會影響動物體內色素的產生，患有白化病的燕子，其黑色素細胞無法產生足夠的黑色素，導致羽毛呈現白色。

鳥友指出，有白化症的生物個體稱為白子，因體內黑色素缺乏，導致毛髮與皮膚顏色呈現白色。除了人類，鳥類、魚類、兩棲類、爬蟲類等都有白子，白化的動物個體多被排擠，在環境中過於明顯，易遭天敵捕食，存活率不高。

白燕子現蹤苗栗縣銅鑼鄉九湖村，引發地方人士驚奇。（民眾提供）

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