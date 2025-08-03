杜林裹屍布非蓋耶穌遺體？ 新研究揭「浮雕壓痕」真相

研究人員將3D模型產生的布料覆蓋紋理，疊加在杜林屍布（中）上進行比對。左圖為布料覆蓋在真實人體上的模擬結果，右圖則為覆蓋在淺浮雕雕像上的結果。（圖：Cicero Moraes）

2025/08/03 08:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期被視為基督教聖物的杜林裹屍布（Shroud of Turin），其真實性再度面臨嚴峻的科學挑戰。一項最新的3D建模研究發現，屍布上的印記在物理上不可能來自真實人體，而更可能源自中世紀的一座淺浮雕（low-relief）雕像。

科學新聞網站《Live Science》報導，這項發表於《考古計量學》（Archaeometry）期刊的研究，由巴西3D數位設計師莫拉埃斯（Cicero Moraes）主導。他創建了兩個數位模型：一個是三維人體，另一個則是人體的淺浮雕。

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接著，莫拉埃斯利用3D模擬工具，將虛擬布料覆蓋在這兩個模型上，以分析其產生的紋理差異。當他將模擬結果與1931年拍攝的屍布照片進行比對時，發現來自淺浮雕模型的布料紋理，與照片幾乎完全匹配。

杜林裹屍布的歷史爭議已久。1989年的一次碳14定年分析，已將其製作年代定於西元1260年至1390年之間，直指其為中世紀的產物。

藝術史的觀點也為此提供了佐證。先前的研究指出，在歐洲中世紀時期，描繪宗教人物的淺浮雕（例如雕刻墓碑）被廣泛使用，這為「雕像拓印說」提供了當時的技術與文化背景。

莫拉埃斯推斷，這樣的母體可能由木頭、石頭或金屬製成，僅在接觸區域塗上顏料或加熱，從而產生我們今天所看到的圖案。這項3D分析，反映了現代科學與古老信仰之間持續交織的對話與拉鋸。

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