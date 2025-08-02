國外有尿尿小童 南投出現「尿尿電桿」！民眾好奇水從哪來的

南投縣水里集集一帶的山區，產業道路上的電桿孔洞有水注噴出，宛如男生站著尿尿。（民眾提供）

2025/08/02 16:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中南部豪雨下不停，南投縣近日出現淹水、土石流等災情，並意外出現「尿尿電桿」景象，電桿下段噴出水柱，有如男生站著尿尿，網友看了笑稱「原來電桿是公的 」，台電公司表示，電桿下方有接地線孔洞， 周邊山坡地下水位高時，水才會從孔洞噴出，基本上不會有危險，但仍不要太靠近。

貼出「尿尿電桿」奇景影片的黃姓民眾指出，這是朋友上傳在群組裡的影片，地點在水里、集集一帶，兩天前山區大雨，有民眾行經一條產業道路，發現電線桿的孔洞不斷有水柱噴出，不只源源不絕且十分有力，看到的人笑著拍下，一面拍還一面與人討論，對電桿內沒有水管，水是從哪裡灌進去再噴出來景象感到好奇。

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黃姓民眾把影片貼上臉書後，網友討論度很高，有人笑稱「原來電桿是公的 」，有人說「電線桿也需要解放一下 」，也有人擔心地下水一直往上沖，不知會不會掏空道路，造成電桿倒塌；擔心一整排電桿會觸電；有網友則擔心會觸電，叫大家不要靠近；有人則說「電桿隨地尿尿，要被環保局罰錢！ 」

台電公司指出，電線桿下方有接地線孔洞，電桿中間是空心的，周邊地下水位高時，水就會從孔洞噴出，電桿和電線都有隔離，基本上不會有危險，但萬一有潮濕或劣化等情況仍有漏電風險，因此請民眾不要觸摸或太靠近，以策安全。

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