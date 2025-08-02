為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    國外有尿尿小童 南投出現「尿尿電桿」！民眾好奇水從哪來的

    南投縣水里集集一帶的山區，產業道路上的電桿孔洞有水注噴出，宛如男生站著尿尿。（民眾提供）

    南投縣水里集集一帶的山區，產業道路上的電桿孔洞有水注噴出，宛如男生站著尿尿。（民眾提供）

    2025/08/02 16:40

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕中南部豪雨下不停，南投縣近日出現淹水、土石流等災情，並意外出現「尿尿電桿」景象，電桿下段噴出水柱，有如男生站著尿尿，網友看了笑稱「原來電桿是公的 」，台電公司表示，電桿下方有接地線孔洞， 周邊山坡地下水位高時，水才會從孔洞噴出，基本上不會有危險，但仍不要太靠近。

    貼出「尿尿電桿」奇景影片的黃姓民眾指出，這是朋友上傳在群組裡的影片，地點在水里、集集一帶，兩天前山區大雨，有民眾行經一條產業道路，發現電線桿的孔洞不斷有水柱噴出，不只源源不絕且十分有力，看到的人笑著拍下，一面拍還一面與人討論，對電桿內沒有水管，水是從哪裡灌進去再噴出來景象感到好奇。

    黃姓民眾把影片貼上臉書後，網友討論度很高，有人笑稱「原來電桿是公的 」，有人說「電線桿也需要解放一下 」，也有人擔心地下水一直往上沖，不知會不會掏空道路，造成電桿倒塌；擔心一整排電桿會觸電；有網友則擔心會觸電，叫大家不要靠近；有人則說「電桿隨地尿尿，要被環保局罰錢！ 」

    台電公司指出，電線桿下方有接地線孔洞，電桿中間是空心的，周邊地下水位高時，水就會從孔洞噴出，電桿和電線都有隔離，基本上不會有危險，但萬一有潮濕或劣化等情況仍有漏電風險，因此請民眾不要觸摸或太靠近，以策安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播