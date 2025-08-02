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    盜獵者剋星！南非科學家為犀牛角注入放射性物質

    為打擊盜獵，南非科學家正為犀牛角注入放射性物質，使其能在邊境被偵測到。研究證實此法對犀牛安全無虞，盼能以高科技手段嚇阻盜獵者與走私販。（美聯社）

    為打擊盜獵，南非科學家正為犀牛角注入放射性物質，使其能在邊境被偵測到。研究證實此法對犀牛安全無虞，盼能以高科技手段嚇阻盜獵者與走私販。（美聯社）

    2025/08/02 14:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕為打擊猖獗的盜獵犯罪，南非科學家正採取一種前所未有的高科技手段：為犀牛角注入微量的放射性同位素。此舉旨在讓被盜的犀牛角在通過任何邊境口岸時，都能輕易被輻射偵測器識別，從而嚇阻盜獵與走私。

    《美聯社》報導，這項名為「犀牛同位素計畫」（Rhisotope Project）的行動由南非金山大學（University of the Witwatersrand）主導，7月31日已正式為5頭犀牛進行了注射。計畫的目標是未來能為數量不斷下降的犀牛群體進行大規模注射。

    其運作原理是，即使是低劑量的放射性同位素，也能被機場和邊境口岸普遍設置的輻射偵測器察覺，進而協助執法人員逮捕盜獵者與走私販。去年，已有約20頭犀牛在初步試驗中被注射，為此次的正式啟動鋪平了道路。

    「犀牛同位素計畫」首席科學官拉金（James Larkin）表示，金山大學輻射與健康物理部門的研究已證實，此一過程對犀牛完全安全。他在聲明中說：「我們已無庸置疑地從科學上證明，該過程對動物是安全的，並且能有效地讓犀牛角被國際海關的核安系統偵測到。」

    拉金指出，在測試中，即便是放射性遠低於實際將使用劑量的單一犀牛角，也能成功觸發輻射偵測器的警報。他補充說，測試還發現，這些犀牛角即使被藏在長達12公尺的貨櫃內，也同樣能被偵測到。

    根據國際自然保護聯盟的數據，全球犀牛數量已從20世紀初的約50萬頭，下降至目前的約2.7萬頭。南非擁有全球最大的約1.6萬頭犀牛，但每年約有500頭因盜獵而喪生。金山大學正敦促私人野生動物園主與國家保育機構，為其園區內的犀牛進行注射。

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