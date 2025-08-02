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    澳洲古老燈塔油漆工 牆壁縫隙意外發現122年前瓶中信

    澳洲塔斯馬尼亞一名油漆工日前在維修燈塔時，意外在牆壁縫隙中發現一只封存超過百年的「漂流瓶」。（取自Tasmanian Museum and Art Gallery博物館臉書）

    澳洲塔斯馬尼亞一名油漆工日前在維修燈塔時，意外在牆壁縫隙中發現一只封存超過百年的「漂流瓶」。（取自Tasmanian Museum and Art Gallery博物館臉書）

    2025/08/02 12:04

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲塔斯馬尼亞一名油漆工日前在維修燈塔時，意外在牆壁縫隙中發現一只封存超過百年的「漂流瓶」，裡頭竟藏著一封寫於1903年的手寫信，內容記錄了當年燈塔整建的細節，堪稱「時光膠囊」，消息曝光後引發熱烈討論。

    《衛報》報導，這起驚奇發現發生在塔斯馬尼亞的布魯尼角燈塔（Cape Bruny Lighthouse）。據當地國家公園與野生動物服務處歷史遺產經理瓦格霍恩（Annita Waghorn）表示，油漆工布萊恩．伯福德（Brian Burford）日前在燈塔進行例行維修時，打開燈室內牆壁縫隙，赫然發現一個閃閃發光的玻璃瓶。

    「他當時興奮地打電話告訴我，說他找到一個瓶中信，」瓦格霍恩受訪時說。

    經過博物館文物修復團隊小心拆封後發現，瓶中信封內含兩張手寫信紙，記錄了1903年當地政府為燈塔進行的升級工程，包括加建樓梯、地板、燈室與透鏡裝置。信件由當時霍巴特海事局燈塔檢查官 J.R. Meech 親筆簽名，他曾負責塔斯馬尼亞多座著名燈塔的建造與維護。

    瓦格霍恩表示，這份手稿發現時已相當脆弱，瓶口以塗瀝青的軟木塞封住，開瓶過程頗為困難，幸好在塔斯馬尼亞博物館紙本文物修復師范布瑞達（Cobus van Breda）專業處理下，信件得以完好保存。

    范布瑞達指出，除了去除瓶口瀝青、拔出軟木塞外，還得小心將折疊多年的信紙從瓶中拉出，「過程非常細緻，花了幾天時間才順利解讀出內容」。

    這封珍貴的百年信件，未來將由塔斯馬尼亞博物館公開展出，供民眾一睹歷史風華。

    布魯尼角燈塔是澳洲現存第三古老的燈塔，具高度歷史價值。該燈塔由英國囚犯勞動建造，是殖民時期的重要工程之一，展現早期殖民建設與勞動制度的歷史痕跡。它曾是全球少數仍靠人工操作的燈塔之一，從1838年點燈到1996年正式退役，手動操作長達158年，直到被自動化系統取代，目前屬於國家級文化遺產（heritage-listed）。

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