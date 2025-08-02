全球唯一毒性齧齒動物揭密 非洲冠鼠攜箭毒自保

全球唯一有毒的齧齒動物「非洲冠鼠」，牠會將從毒箭木咀嚼而來的劇毒塗抹在身體兩側的特化毛髮中作為防禦。（圖：Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0）

2025/08/02 11:39

〔編譯陳成／綜合報導〕試想將老鼠、臭鼬和豪豬的特徵結合在一起會是什麼模樣？大自然早已給出答案，牠就是非洲冠鼠（African crested rat）。但別被牠可愛又怪異的外表迷惑，這種齧齒動物的毛髮中，暗藏著致命劇毒。

科學新聞網站《IFL Science》報導，非洲冠鼠的黑白條紋毛皮下，藏有來自劇毒植物「毒箭木」（arrow poison tree）的毒素。這種植物正是非洲獵人製作毒箭的材料，其毒性據說足以毒死大象。

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非洲冠鼠是全球唯一已知的有毒齧齒動物，也是唯一已知會從植物中吸收並儲存毒素來自衛的哺乳動物。然而，科學界直到近代才證實此一特性。早在1923年，肯亞的動物觀察員便記錄了當地人的迷信：「任何人被這種動物咬到都會死。」

直到2011年，科學家才首次發表研究，描述一隻非洲冠鼠如何啃食毒箭木的根與樹皮，咀嚼後，再將充滿劇毒的口水混合物，仔細地塗抹在身體兩側的特化毛髮上。

為了證實這並非個案，另一個研究團隊在2018年捕捉了22隻冠鼠進行觀察。當提供毒箭木樹枝時，其中10隻都進行了咀嚼與塗抹毒液的行為，證實這是該物種的普遍習性。研究人員觀察到，冠鼠在接觸劇毒後行為並無異常，顯示牠們對這種毒素具有抵抗力，但其抗毒機制至今仍是個謎。

儘管身懷劇毒，研究主要作者、美國猶他州立大學生物學系副教授溫斯坦（Sara Weinstein）卻為牠們勾勒出另一幅畫面。她形容：「牠們是草食動物，基本上是老鼠外型的小牛。牠們花很多時間吃東西，也會散步、理毛、睡覺。」這種致命防禦機制與其溫馴草食習性的組合，使其成為一個特殊的演化案例。

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