雅加達街頭「巨大娃娃」要消失了！政府認「街頭行乞」擬禁止

在印尼雅加達的街頭，一對傳統的「Ondel-ondel」巨型人偶正伴隨著樂隊進行表演。（法新社）

2025/08/02 09:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕在印尼雅加達的酷熱街頭，街頭藝人扛著一人多高的巨型空心人偶，穿梭車陣向路人募捐，但他們很快可能成為不法之徒。雅加達市政府正草擬法規，計畫取締這種被視為街頭騷擾的「Ondel-ondel」人偶表演。

法新社報導，這種人偶源自雅加達原住民Betawi族，最初用於驅邪，具有神聖意義。根據新草案，未來Ondel-ondel表演將只允許在特定節慶活動中進行，街頭行乞將被全面禁止，這可能讓許多以此為生的街頭藝人失去飯碗。

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26歲的街頭藝人蘇蒂斯納（Adi Sutisna）憂心地說：「我很困惑和焦慮，我怕被取締甚至被捕。但我能怎麼辦？我需要錢吃飯。」僅有小學學歷的他，從事這行7年，行情好時一天能賺7美元，用以撫養妻子與5歲的女兒。

雅加達省長發言人表示，禁令的起草考量了「保存Betawi文化」，並將很快提交給立法機構。長期以來，雅加達政府認為街頭行乞的作法，玷污了這個文化偶像的尊嚴。

然而，這項禁令卻引發了激烈的辯論。傳統Ondel-ondel藝術家阿克巴（Fadillah Akbar）支持禁令，他認為這個文化象徵應受敬重，不該被用來乞討，「他們在街上乞討的問題，困擾著我的靈魂。」他堅持正統表演必須成雙成對，並有傳統音樂伴奏，而非播放喇叭音樂。

但歷史學家JJ・黎剎（JJ Rizal）對此提出嚴厲批評，他認為以文化之名禁止街頭表演，恰恰曝露出政府對傳統文化的無知。「這證明了市政府不僅不懂文化，更危害了藝術的傳承。」他認為，限制人偶在街頭的出現，反而會傷害這項日漸式微的傳統文化生命力。

根據官方數據，雅加達都會區的貧困人口近年持續上升，而印尼2025年的貧窮線標準僅為每日略高於1美元。

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