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    超過平均壽命！27歲羊駝「懷努伊」破紀錄 成世上最老羊駝

    名為「懷努伊」（Hawthornden Wainui）的羊駝，今年7月6日經金氏世界紀錄官方確認，以27歲又185天的年齡，榮登「全球最長壽圈養羊駝」頭銜。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    名為「懷努伊」（Hawthornden Wainui）的羊駝，今年7月6日經金氏世界紀錄官方確認，以27歲又185天的年齡，榮登「全球最長壽圈養羊駝」頭銜。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    2025/08/01 14:50

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全球最長壽羊駝現身紐西蘭！名為「懷努伊」（Hawthornden Wainui）的羊駝，今年7月6日經金氏世界紀錄官方確認，以27歲又185天的年齡，榮登「全球最長壽圈養羊駝」（oldest living alpaca in captivity）頭銜。

    綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網上月31日發布公告，懷努伊於1998年1月2日出生於澳洲霍索頓（Hawthornden）羊駝牧場，之後隨母親一同移居紐西蘭懷努伊灣，也因此得名。維姬於2002年因妹妹參加羊駝拍賣會而對羊駝著迷，最後將「懷努伊」帶回家，自此展開長達20多年的飼養旅程。

    維姬透露，「一般羊駝壽命約15至20年，懷努伊已是非常、非常、非常老的爺爺了！」如今羊駝「懷努伊」雖然行動受限，眼力也不如以往，但牠依舊悠哉過日子，牠每天享用豐盛早餐後到牧場小走一圈，接著回室內補眠、享用點心。若晚餐稍有耽擱，牠還會站在原地等待。

    維姬形容，懷努伊個性溫和，年輕時是羊駝群中的「高台哨兵」，總愛在高處觀察周遭動靜。如今牠獨居專屬牧場，與看護牠的山羊和綿羊為伴，並成為當地的「明星動物」，擁有自己的粉絲團。

    談到長壽秘訣，維姬認為，「懷努伊的長壽關鍵，即生活得很舒適」，牠只要感受到一點雨，就會立刻躲回屋內坐著等天氣轉晴。

    名為「懷努伊」的羊駝，今年7月6日經金氏世界紀錄官方確認，以27歲又185天的年齡，榮登「全球最長壽圈養羊駝」頭銜。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    名為「懷努伊」的羊駝，今年7月6日經金氏世界紀錄官方確認，以27歲又185天的年齡，榮登「全球最長壽圈養羊駝」頭銜。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

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